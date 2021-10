La sensazione di nervosismo alle gambe è il sintomo che descrivono le persone affette da sindrome delle gambe senza riposo. Benché non sia così conosciuta, questa malattia colpisce una fetta relativamente larga di popolazione, circa il 10%. Provoca una sensazione di irrequietezza alle gambe, nel momento stesso in cui decidiamo di farle riposare, quindi quando ci stendiamo sul letto e sul divano.

Per questo, è una sindrome spesso collegata al sonno, visto che si manifesta durante il riposo e spesso compromette la possibilità di dormire. È questo l’aspetto più fastidioso della sindrome: rendendo difficile il sonno, provoca conseguenze sulla qualità della vita. Un altro aspetto a cui dobbiamo fare attenzione, però, è la connessione con altre malattie, tra tutte con il Parkinson. Le gambe nervose che non trovano riposo potrebbero essere l’anticamera di questa malattia del cervello, secondo gli studi, ma non sempre. Vediamo quando dobbiamo preoccuparci e quali possono essere le altre cause di questa fastidiosa malattia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Una sindrome molto diffusa, ma di cui spesso non capiamo la causa

La sindrome delle gambe senza riposo è ben più diffusa di quanto si creda. Consiste nella sensazione di irrequietezza delle gambe, che sembra desiderino muoversi in continuazione, senza trovare pace. I sintomi arrivano quando cerchiamo di riposare, impedendoci di farlo. Le cause di questa malattia sono dibattute ampiamente in medicina. Bisogna distinguere tra due casi principali. Il primo caso è quando la malattia viene detta idiomatica, ossia quando non è possibile ricondurla a una causa specifica. Il secondo caso è quello in cui la malattia viene detta secondaria. È questo il caso in cui, invece, la sindrome delle gambe senza riposo è il campanello d’allarme per un’altra patologia che attende in agguato. Tra queste patologie, c’è anche il Parkinson. Il legame esiste, ma non è sempre il caso di allarmarsi anzitempo.

Gambe nervose che non trovano riposo potrebbero essere l’anticamera di questa malattia del cervello

Il legame tra sindrome delle gambe senza riposo e Parkinson è conclamata, ma non sempre è vero. Ci sono molte altre patologie che possono portare a una sindrome delle gambe senza riposo di natura secondaria. Tra queste: diabete, anemia da carenza di ferro, insufficienza renale, amiloidosi, celiachia, uremia. In ogni caso, è bene prendere provvedimenti sin dai primi sintomi. Per questo è consigliato effettuare una risonanza magnetica per scongiurare problematiche cerebrali. Sarà compito del nostro medico indirizzarci e prescrivere la cura migliore al nostro caso.

Approfondimento

Stanchezza cronica e affaticamento muscolare spesso nascondono questa malattia da non sottovalutare