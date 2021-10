Coltivare un orto non è solo studio. È anche pratica, esperienza e tanta passione. Non basta seguire i consigli degli esperti, bisogna anche utilizzare il proprio istinto e le proprie tradizioni.

In questo caso non si sa se si tratti di semplici credenze o abitudini necessarie. Sta di fatto che i contadini sono normalmente abituati a seguire le fasi lunari per organizzare il proprio orto.

La convinzione che le fasi lunari influenzino la vita del terreno risale a moltissimi anni fa. Una convinzione, questa, basata anche su osservazioni che sottolineerebbero come la luce lunare riesca a subentrare a giovare al terreno più di quella solare.

In questi casi è importante, quindi, conoscere il calendario lunare per capire quando e cosa piantare nel nostro orto seguendo gli influssi della luna. Scopriamo insieme cosa fare in questo periodo.

A ottobre 2021 le fasi lunari suggeriscono di seminare queste piante nell’orto

Settembre è stato un mese piuttosto caldo e anche piuttosto impegnativo per chi coltiva un orto. Abbiamo già scoperto che sono questi gli ortaggi resistenti al freddo da coltivare per avere un orto rigogliosissimo anche d’inverno.

E ricordiamoci anche che siamo arrivati nel momento dell’anno perfetto per piantare nell’orto questa spezia che vale oro.

I lavori dell’orto di ottobre

In ottobre dovremo fare gli ultimi lavori per preparare il nostro orto all’arrivo dell’inverno. Per prima cosa dovremo eliminare le erbacce dai nostri orti, e per farlo potrebbe tornarci utile questo strumento potentissimo e poco conosciuto.

Ottobre è un mese perfetto anche per integrare nel nostro terreno del compost, o del letame. Questo farà sì che il terreno lavori durante l’interno e recuperi il pieno della sua fertilità.

Sarà importante anche coprire le aiuole e le piante più delicate con serre e teli termici, e in più lavoreremo al terreno per il raccolto del prossimo anno.

Le piante da coltivare in questo periodo

Approfondiamo ora il discorso sulle fasi lunari. Ottobre è iniziato con la luna in fase calante, che sarà anche quella che chiuderà il mese. Chi segue le fasi lunari, dovrà piantare in questi momenti ortaggi da bulbo, radici o tuberi.

In fase crescente, invece, sarà bene seminare ortaggi da frutto e da seme. A ottobre normalmente si seminano cipolle, aglio, scalogno, piselli e fave, che poi sono considerate piante da luna in fase crescente. Infatti a ottobre 2021 le fasi lunari suggeriscono di seminare queste piante nell’orto. Ricordiamo che la luna inizierà a crescere dal 6 di ottobre.