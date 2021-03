La cura ed il benessere del corpo è un fattore importante non solo per le donne ma anche per gli uomini.

In vari articoli noi di ProiezionidiBorsa abbiamo indicato tanti metodi e trucchi per prendersi cura della propria persona.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Consigli pratici per quanto riguarda il viso, le mani, le gambe, i piedi e tanto altro. Ma i consigli non finiscono mai.

Ecco perché vogliamo indicare come è possibile avere delle gambe morbide e luminose grazie a questi consigli per fare un semplice scrub con questi ingredienti.

Le gambe soprattutto per le donne possono diventare un problema se presentano una pelle eccessivamente secca. D’inverno utilizziamo i collant o abiti coprenti ma in primavera con outfit più leggeri e abiti più corti è giusto iniziare a curare le gambe.

Il primo consiglio importante da seguire è quello di fare lo scrub periodicamente, anche d’inverno è necessario prendersi cura della propria pelle.

Questo ci permette di evitare una pelle che presenta desquamazioni o che sia troppo secca da essere quasi antiestetica.

Scrub alle gambe con olio e zucchero

Lo scrub alle gambe è la soluzione perfetta poiché elimina le cellule morte esfoliando la pelle rendendola cosi più morbida, luminosa ed elastica.

In commercio esistono tanti scrub per effettuarli sulle nostre gambe, esistono però in natura degli ingredienti naturali che possono venirci in soccorso.

I due ingredienti che bisogna avere per effettuare uno scrub di successo sono semplicemente zucchero e olio.

Come ben sappiamo lo scrub si compone di una parte granulosa, in questo caso lo zucchero meglio se di canna ed una parte fluida, l’olio.

La scelta dell’olio dipende dal nostro gusto personale, esistono tanti olii che nutrono perfettamente la nostra cute.

Possiamo menzionare l’olio di cocco, l’olio di mandorla, di karatè ed altri ma anche l’olio d’oliva risulta un ottimo nutriente e non solo.

L’ideale è applicare questo composto sulla pelle pulita ed umida, si può effettuare lo scrub anche sotto la doccia applicandolo sulle nostre gambe. Il consiglio è quello di effettuare dei movimenti circolari come se stessimo effettuando un vero e proprio massaggio.

Risciacquiamo poi bene le gambe con acqua tiepida cosi da non lasciare nessun residuo del nostro composto.

Ecco come avere gambe morbide e luminose grazie a questi consigli per fare un semplice scrub con questi ingredienti.