Molti guardano all’apertura odierna dei mercati americani, che negli ultimi 2/3 giorni sembrano aver raggiunto un momento di stasi. Dove si andrà da ora in poi? Il nostro Ufficio Studi continua a non vedere preoccupazioni all’orizzonte di breve termine e per il lungo, solo dopo la prima settimana di agosto, intravede una probabilità più elevata per far iniziare un periodo abbastanza lungo (12/18 mesi) per una fase laterale ribassista.

Questo è il momento migliore per fare stock picking e entrare in investimento su storie di valore interessanti. Quando il valore è abbinato alla tendenza dei grafici, la probabilità sarà molto elevata di ottenere guadagni interessanti.

Abbiamo scelto per il nostro report quotìdiano sui migliori titoli a Wall Street, la società Tegna. L’azienda che capitalizza in Borsa 4,1 miliardi di dollari, gestisce stazioni televisive che forniscono programmi televisivi e contenuti digitali. Il nostro parere il seguente: il titolo Tegna a Wall Street potrebbe iniziare a correre per motivi grafici e fondamentali.

Il titolo Tegna (NYSE:TGNA) ha chiuso la giornata di contrattazione del 30 marzo al prezzo di 19,71 in rialzo del 5,71% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, il titolo ha segnato il minimo a 13,70 ed il massimo a 20,78.

Analisi sommaria di bilancio

Si prevede che gli utili cresceranno del 9,32% all’anno mentre nell’ultimo anno sono cresciuti del 68,3%. Le raccomandazioni degli altri analisti (8 giudizi) stimano un fair value a 20,29 dollari per azione. I nostri calcoli invece, risultato della normalizzazione dei bilanci degli ultimi anni, portano ad un fair value in area 31 dollari circa. Una sottovalutazione fra prezzo attuale e stima di circa il 50%.

Il titolo Tegna a Wall Street potrebbe iniziare a correre per motivi grafici e fondamentali

La tendenza di breve, medio e lungo termine è rialzista, e fino a quando il titolo reggerà al rialzo il supporto di lungo termine posto in area 16,70, si stima il raggiungimento di area 31 dollari per/entro i prossimi 18/24 mesi.

Primo supporto di breve termine a 18,10.

Giudizio: Strong Buy long term.

Si procederà per step.