Gambe liscissime con questi rimedi naturali che aiuterebbero contro la cellulite e per tonificare e drenare senza spendere fiumi di soldi

La cellulite rappresenta un inestetismo molto diffuso, che colpisce ben 8 donne su 10. Quindi, le ricerca affannosa per individuare rimedi efficaci è all’ordine del giorno, soprattutto in questo periodo. Ebbene, molti non sanno che gli impacchi anticellulite rappresenterebbero una delle soluzioni migliori per combattere gli inestetismi della pelle. In più, sarebbero anche un rimedio naturale, realizzabile in versione casalinga e quindi quanto mai comoda ed economica. Infatti, si consideri che essi, rispetto ai costosissimi interventi estetici che si fanno dal medico o dall’estetista, garantirebbero ugualmente risultati visibili.

Anzitutto, chiariamo che la cellulite può avere diverse cause, tra cui ormonali, alimentari e legate alla conformazione fisica. Pertanto, va contrastata su più fronti, ossia con una dieta equilibrata e una corretta idratazione; l’allenamento regolare e un rimedio mirato, come quello di cui stiamo discorrendo. Vediamo, dunque, quali impacchi preferire, come applicarli e quali sono i rimedi fai da te.

Rimedi anticellulite fai da te

Gli impacchi anticellulite sono composti naturali dalle proprietà drenanti e purificanti. Se applicati e massaggiati su gambe, cosce, glutei e pancia, contribuirebbero a ridurre significativamente l’effetto buccia d’arancia. Ma non solo potremo avere gambe liscissime con questi rimedi naturali. Essi, infatti, oltre che contro la cellulite, servirebbero anche per tonificare e drenare le gambe, rendendo la pelle più liscia e compatta. Gli impacchi più efficaci sarebbero quelli che si fanno con i cosiddetti fanghi anticellulite, composti da acqua termale e argilla.

La migliore sarebbe l’argilla verde, che possiede proprietà rassodanti e drenanti ed è capace di assorbire i liquidi in eccesso. Essa è ricca di principi attivi, tra cui una certa quantità di sali minerali, che purificano la pelle in profondità. Alla fine del trattamento, infatti, essa apparirà subito idratata e luminosa. Vediamo come prepararli risparmiando, ottenendo cioè il massimo dell’effetto con il minor esborso di danaro.

Gambe liscissime con questi rimedi naturali che aiuterebbero contro la cellulite e per tonificare e drenare senza spendere fiumi di soldi

Per preparare l’impacco anticellulite, basta procurarsi della polvere d’argilla verde, facile da trovare in erboristeria. Poi, la mescoliamo con dell’acqua tiepida o calda, fino ad ottenere un composto denso, che sia facilmente spalmabile sulla pelle. Quindi, procederemo all’applicazione, distribuendo il fango, uniformemente, su pancia, cosce, glutei e gambe. Poi copriamo il tutto, utilizzando la pellicola da cucina, in modo che i principi attivi penetrino bene nella pelle. Infine, lasciamo in posa per almeno 35 o 40 minuti, per ottenere il massimo dell’efficacia. Insomma, utilizzando questi impacchi con regolarità, ossia 2/3 volte a settimana, scopriremo un notevole miglioramento di qualità della nostra pelle!

