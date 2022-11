Gambe lisce e morbide senza imperfezioni anche in inverno con 4 scrub naturali

Prenderci cura della nostra pelle è molto importante. Infatti, soprattutto con i primi freddi, una giusta idratazione è fondamentale per mantenerla morbida. A causa del cambio di stagione non è difficile notare che gambe e mani iniziano a seccarsi. Ma le creme non sono l’unico prodotto di cui abbiamo bisogno.

L’esfoliazione della pelle, sia del viso che del resto del corpo, è fondamentale. Va effettuata con frequenza per poterla mantenere sana e luminosa. Se non si vuole comprare sempre un prodotto chimico e spendere un occhio della testa, possiamo creare un semplice scrub anche in casa, seguendo diverse ricette.

Gambe lisce e morbide senza imperfezioni con questi scrub fai da te

Fare lo scrub porta tantissimi benefici. Il primo è avere una pelle più luminosa, liscia e morbida. Infatti, l’esfoliazione eliminerebbe le cellule morte e le impurità. Queste cellule si accumulano sullo strato superficiale della pelle e vanno quindi tolte periodicamente, per favorire la rigenerazione cellulare. In questo modo potremmo avere anche meno brufoli e altre imperfezioni, tra cui i peli incarniti causati dalla depilazione. Aiuterebbe, inoltre, ad attenuare le rughe.

Lo scrub va fatto regolarmente, almeno una volta a settimana. Ci basteranno pochi ingredienti direttamente dalla cucina per ottenere un perfetto esfoliante fai da te che ci donerà gambe lisce e morbide senza imperfezioni.

Scegliamo l’esfoliante più adatto alla nostra pelle

In base alla nostra pelle possiamo scegliere la ricetta che più si adatta. Per una pelle delicata uniamo due cucchiai di zucchero con un vasetto di yogurt. Mescoliamo i due ingredienti all’interno della ciotola e utilizziamoli sulla pelle bagnata.

Se, invece, abbiamo la pelle secca, preferiamo un’opzione più idratante. In una terrina aggiungiamo due cucchiai di sale fino e dell’olio di mandorle dolci. Mescoliamo bene fino ad ottenere un composto facile da spalmare e molto cremoso. Se non abbiamo l’olio a disposizione, possiamo sostituirlo con il miele. Se abbiamo delle zone molto ruvide, con punti neri, come gomiti, schiena o talloni, uniamo miele e zucchero di canna.

Utilizziamo questi ingredienti direttamente presi dalla cucina

Se soffriamo di follicolite, ovvero di peli incarniti successivi alla depilazione, allora dovremo scegliere qualcosa di un po’ più intenso. Uniamo due cucchiai di sale grosso a tre di olio di oliva e mescoliamo il tutto. Possiamo anche aggiungere dell’olio essenziale a scelta, oppure del limone. Se abbiamo le gambe particolarmente sensibili e delicate, però, optiamo per il sale fino. Infine, se abbiamo ci è avanzato del caffè, possiamo fare un’ultima ricetta, che potrebbe essere utile anche per alleviare la cellulite. Mescoliamo una tazza di fondi di caffè, mezza tazza di zucchero di canna e una tazza di olio di cocco, molto utilizzato in cucina, ma anche per la cosmesi.

Lo scrub si deve massaggiare sulla pelle umida o bagnata, perché più morbida. In questo modo eviteremo di irritare la pelle e rovinarla. Massaggiamo il nostro esfoliante fai da te con movimenti circolari e poi risciacquiamo bene la pelle. Procediamo con la doccia, detergendo bene la pelle. Infine, applichiamo una crema idratante per ammorbidire e nutrire ulteriormente la pelle. Non applichiamo mai lo scrub se abbiamo la pelle già arrossata o irritata, per non peggiorare la situazione.