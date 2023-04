Gambe gonfie e cellulite che non vanno via? Smetti di farti del male correndo e prova i 3 trucchetti per una pelle perfetta

Gambe gonfie e cellulite che non vanno via, smetti di correre e applica questi 3 trucchi - proiezionidiborsa.it

Tantissime donne soffrono di ritenzione idrica e cellulite. Tuttavia, spesso adottano soluzioni sbagliate per risolvere questo problema. Forse anche tu hai speso soldi in creme e tisane sperando nel miracolo. Invece, prova ad adottare queste soluzioni per ridurre questi inestetismi.

Sicuramente la cellulite e la ritenzione idrica sono tra i problemi più diffusi tra le donne. Molte se ne vergognano e fanno di tutto per camuffarli. Eppure ne soffrono quasi tutte e persino le VIP vengono talvolta immortalate in scatti che mostrano come la loro pelle sia tutt’altro che perfetta.

I trattamenti di medicina estetica, lo sappiamo, per quanto utili ad arginare il problema non sono alla portata delle tasche di tutte. Quindi cosa puoi fare se hai gambe gonfie e cellulite che non vanno via? Creme e tisane non risolveranno il problema e, contrariamente rispetto a quanto si pensa, neanche correre. Quest’ultima attività rischia anzi di aggravare il problema, creando ulteriori infiammazioni. Ecco perché gli esperti sconsigliano di correre per combattere gambe gonfie e cellulite. Vediamo invece cosa puoi fare concretamente.

Allenati con i pesi

Coadiuvato ad un regime alimentare equilibrato, l’allenamento con i pesi può aiutarti a ridurre questi inestetismi. Ti permetterà infatti di migliorare la composizione corporea e dunque di combattere la cellulite. Gli esercizi da prediligere secondo gli esperti sono quelli con focus a glutei e femorali. Quindi via libera a Hip Trust, stacchi, squat, abduzioni d’anca e non solo: tutti esercizi che ti permetteranno anche di avere splendidi glutei.

Cammina sul tapis roulant

Al termine di ogni seduta di allenamento è consigliabile fare un po’ di cardio. Tuttavia non bisogna correre, bensì semplicemente camminare sul tapis roulant impostato in modo tale da avere una leggera pendenza. Così facendo aiuterai la tua circolazione sanguigna a funzionare meglio e di conseguenza ridurrai inestetismi come gambe gonfie e cellulite. Per quanto tempo devi farlo? Basteranno circa 5/10 minuti a sessione per cominciare a vedere i primi risultati. Ricorda, inoltre, di fare dello stretching, che sarà a sua volta molto utile.

Gambe gonfie e cellulite che non vanno via: fai questo prima di andare a dormire

Per decongestionare ulteriormente il tuo organismo gli esperti consigliano di compiere un semplice gesto a fine giornata. Mettiti con la schiena a terra e le gambe sollevate, possibilmente poggiate contro il muro, e resta in questa posizione per qualche minuto. Così facendo, potrai ridurre ritenzione idrica e cellulite senza perdere tempo.

