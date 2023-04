Borsa capiente e funzionale: la nuova della stagione amata anche da Valentina Ferragni

Fotografata e postata sul profilo Instagram di Valentina Ferragni, la nuova borsa della stagione è finalmente stata svelata. Una bag super comoda, capiente e anche molto funzionale. Disponibile in vari colori ha fatto compagnia alla sorella di Chiara Ferragni nel suo viaggio a Los Angeles.

Una Pasqua e una pasquetta che hanno dato la possibilità a molte persone di viaggiare. C’è chi ha scelto mete vicine, o magari le seconde case, e c’è poi chi ha scelto invece di andare oltreoceano. Sui social si vedono le storie di Chiara Ferragni e Fedez con i bambini che sono a Dubai, mentre la sorella, Valentina, è volata a Los Angeles, meta molto gettonata in questa primavera. Ovviamente, da brava influencer, non ha perso un momento per postare e raccontare la sua vita a LA. E tra le varie attività c’è stata anche una tappa a Disneyland.

Valentina Ferragni a Disneyland e il look che amiamo

Per andare al parco divertimenti la Ferragni Junior non ha sfoggiato nessuna mise troppo elegante o fuori luogo. Aveva, anzi, un look curato e casual perfetto per l’occasione. Scarpa assolutamente comoda e per l’occasione ha scelto le Nike Dunk in una colorazione rose. Jeans chiaro super comodo e largo sulle gambe e poi un top mono spalla bianco. Un look veramente semplice, ma molto efficace. Impossibile però non notare la borsa. Un vero gioiellino che sarà a tutti gli effetti la borsa della stagione.

Borsa capiente e funzionale ecco quale avere

La bag che va a completare il look di Valentina Ferragni è la Borsa Pocket di Miu Miu. Questa presenta un design estremamente contemporaneo, cosmopolita e accattivante. La sua particolarità è che ha della molteplici tasche che si muovono sulla linea di confine tra funzione e decorazione – uno dei temi della collezione di Miu Miu.

Non manca poi il logo lettering che aggiunge una nota iconica e distintiva. È una bag che per forma e stile ricorda molto i marsupi. E infatti questa bag cavalca un pochino quel trend però lo eleva e lo trasforma in chic. Motivo per cui questa borsa è perfetta per queste piccole attività al di fuori della città, perché è una borsa capiente e funzionale.