Come pulire la griglia incrostata del barbecue: Il trucco sorprendente che sgrassa tutto in 10 minuti

È passata Pasquetta e ancora devi pulire il barbecue dopo la grigliata? Se stai cercando una soluzione veloce che elimina anche le incrostazioni vecchie, ecco cosa fare!

Bello passare del tempo in compagnia all’aperto in giardino, gustando una bella grigliata. Nella giornata di Pasquetta, ma anche per le prossime domeniche, saranno questi i programmi di tanti. Con il 25 Aprile e il Primo Maggio alle porte poi, ancora di più. L’unico problema però è sempre lo stesso, una volta finito di grigliare tocca pulire e non va mai a nessuno. Tutto quel grasso colato e incrostato non è affatto semplice da rimuovere. Ma non dobbiamo più rinunciare ad un fantastico barbecue ogni volta che vogliamo. Basta usare questo stupefacente trucco, vediamolo insieme!

Come pulire la griglia incrostata del barbecue, tutto in una mossa

Sfruttiamo le proprietà di un incredibile sgrassatore naturale, il limone! Mentre stiamo grigliando, con la brace bella ardente, procuriamoci mezzo limone. Infilziamolo con un forchettone o usiamo le pinze, e passiamolo sulla griglia. Così il grasso non si solidificherà e non dovremo preoccuparci di eliminarlo successivamente. Se abbiamo cucinato della carne particolarmente grassa, potrebbe servire un booster. Usiamo un po’ di acido citrico e mettiamolo sul limone, usandolo come scrub in pratica.

Se poi dobbiamo eliminare vecchie incrostazioni che non vanno più via, ecco un trucco. È così efficace che si utilizza anche per far tornare come nuova la griglia del forno di casa. Stiamo parlando della pietra pomice che non serve solo per esfoliare la pelle! Strofiniamo bene sulle incrostazioni e il risultato ci sorprenderà!

L’acquisto che ti svolta le grigliate con gli amici

Ma esiste un oggetto indispensabile che dimezza di molto i tempi di pulizia, la spazzola d’acciaio. Con poco più di 5 €, questo oggetto stupefacente eliminerà ogni traccia di grasso in un attimo. La cosa migliore sarebbe quella di utilizzarlo non appena si finisce di grigliare. In questo modo, grazie all’aiuto del calore della griglia in acciaio, il grasso si scioglierà velocemente.

Quindi, ecco come pulire la griglia incrostata del barbecue in un battibaleno. Ora possiamo dichiarare aperta la stagione delle grigliate senza problemi. E se ti sei fatto prendere dalla frenesia e hai cucinato troppa carne, tranquilla che con gli avanzi si possono creare tante ricette gustosissime.