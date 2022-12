Cosa significa sognare vecchi amori: felicità e futuro dietro l’angolo ma noi rischiamo di perderci

I sogni ci indicano la strada da seguire e ci avvertono che alcuni ricordi del passato sono ancora presenti dentro di noi e ci ostacolano. Impariamo a riprendere il controllo della nostra vita con pochi passi stando attenti alle cose che ci piacciono di più.

Quando ci capita di sognare un vecchio amore rimaniamo sempre colpiti e confusi, cerchiamo il significato e vorremmo saperne di più. Forse siamo rimasti legati ai ricordi del passato o abbiamo parlato recentemente di vicende accadute tanto tempo fa. Il sogno rimane comunque un avvertimento, una premonizione. Se la rottura sentimentale con una persona è avvenuta da poco, sognare questa persona potrebbe significare che non abbiamo ancora metabolizzato la separazione e la perdita e che sentiamo ancora un legame. I significati cambierebbero se si tratta di un passato lontano.

In questo caso, infatti, sognare un vecchio amore potrebbe significare l’opposto. Cioè siamo pronti a intraprendere un nuovo cammino e ci stiamo aprendo a nuove esperienze e storie sentimentali. Ma se alcuni affari sono rimasti in sospeso in tutto questo tempo, sarebbe meglio risolvere anche se non piace l’idea di chiamare o di rifarci vivi. Cominciare una nuova epoca con affari in sospeso non è mai consigliato, potrebbero rovinarci la nuova storia sul più bello o complicarci la vita quando meno ne abbiamo bisogno.

Un percorso che dobbiamo seguire per essere felici

Cosa significa sognare vecchi amori se abbiamo deciso di farci una nuova vita? Se abbiamo sognato un vecchio amore in compagnia del nuovo amante, l’avvertimento è chiaro. Siamo pronti a voltare pagina. È il momento. Meritiamo anche noi una storia nuova e un nuovo amore, quindi non chiudiamoci in noi stessi ma drizziamo le antenne. Una persona speciale potrebbe già essere nella nostra vita e noi non ce ne siamo accorti.

Sognare ex amori non avrebbe nulla a che fare con la nostalgia. Sarebbe una proiezione, come se il nostro inconscio ci avvertisse della presenza di un nodo da sciogliere. Dovremmo farlo al più presto. Probabilmente un processo di guarigione deve essere messo in atto e se ritardiamo o dimostriamo indecisione, la nostra sfera sentimentale potrebbe soffrirne. Ciò che perderemmo sarebbe la possibilità di essere veramente felici e di trovare la persona giusta con cui condividere il futuro.

Cosa significa sognare vecchi amori e non perdere la lucidità

Ci sono altri significati a cui dovremmo prestare molta attenzione. Se siamo interessati a una nuova conoscenza e sogniamo un vecchio amore potremmo avere paura di ripetere errori antichi di cui non riusciamo a liberarci. La paura di portare dinamiche che non ci piacciono nella nuova storia è reale. Dalle vecchie storie dovremmo imparare e gli insegnamenti dovremmo utilizzarli con le storie nuove, Se questo non avviene potremmo trovarci spiazzati e insicuri.

È possibile che la rottura non abbia riguardato solo la nostra vecchia storia ma anche una parte di noi. Se la storia è stata turbolenta e per dedicargli tempo e attenzioni abbiamo lasciato perdere i nostri hobbies e le nostre passioni, il sogno potrebbe dirci che ci sono attività da rivalutare. Attività che fanno stare bene e a che abbiamo dimenticato. Ricuciamo il filo del discorso e prendiamoci tempo per noi stessi. Fare le cose che ci piacciono di più potrebbe chiarirci le idee soprattutto dopo averle accantonate per tanto tempo.