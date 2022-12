Problemi di vista o occhi stanchi davanti al computer? Ecco un aiuto che pochi conoscono

Passare tante ore davanti al computer potrebbe portare a galla stanchezza visiva o difficoltà a lavorare per chi ha problemi di vista. Ecco, però, un metodo per rendere più semplice la vita nel breve termine che non tutti conoscono.

Tutti usano il computer, ma molti non conoscono a fondo delle funzioni molto utili da cui potrebbero trarre giovamento. Si pensi, ad esempio, a chi ha problemi di vista ed è costretto a sforzarsi per visionare schermate, documenti o elementi troppo piccoli.

Tra i rimedi per evitare di ritrovarsi gli occhi stanchi un aiuto lo si può trovare all”interno dello stesso sistema.

Problemi di vista o occhi stanchi: come avere più confort davanti allo schermo

Partendo dal presupposto che la soluzione principale sarebbe affrontare le criticità con l’aiuto di un oculista, ci sono soluzioni tecnologiche che sul momento possono aiutare.

Chi usa Windows sa di poter beneficiare di alcune impostazioni che permettono di ridurre la difficoltà. Si possono, ad esempio, ingrandire le icone e andare a spulciare una serie di settaggi che favoriscono l’azione di chi deve lavorare al computer. E lo si potrebbe fare anche manualmente all’interno dei singoli programmi.

Tutto, però, potrebbe risultare macchinoso e poco dinamico. Esiste, invece, una combinazione di tasti che consente in maniera fluida e velocissima di “tarare” ciò che si vede a schermo in base alle proprie preferenze.

Come fare

Si deve schiacciare contemporaneamente il tasto Ctrl presente in basso sulla tastiera e far ruotare la rotellina presente sul mouse.

Si noterà come, in base al movimento di quest’ultima, si avrà un ingrandimento o un rimpicciolimento di ciò che si vede a schermo.

Questo significa che, in pochissimi secondi, si potrà impostare la grandezza migliore per poter utilizzare il computer secondo le proprie necessità.

L’altra procedura

C’è chi potrebbe mettere in evidenza il fatto che questa funzione assomiglia ad altre assicurate da combinazioni di tasti. Il riferimento “Ctrl” più il tasto “+” e “Ctrl” più il tasto “-“.

C’è, però, una differenza di base.

Questa seconda soluzione, forse più nota, funziona prevalentemente all’interno dei programmi che la supportano.

Adottando, invece, l’accoppiata “Ctrl” più rotellina del mouse si potrà beneficiare dell’ingrandimento persino a livello del Desktop e all’interno delle cartelle.

Vale comunque la pena di essere a conoscenza di tutte le combinazioni citate e utilizzarle.

L’importanza di sottoporsi regolarmente a controlli

La possibilità di avere utenti con problemi di vista o occhi stanchi sembra essere un orizzonte chiaro a chi sviluppa programmi e applicazioni. Ad esempio lo stesso WhatsApp, tra le innumerevoli funzioni, mette a disposizione la possibilità di ingrandire i caratteri delle proprie chat.

Questi, però, sono solo un escamotage che si possono mettere in atto quando si usa il computer o lo smartphone. Soluzioni che aiutano nel breve termine, ma che non risolvono i problemi alla radice.

Il consiglio è, perciò, quello di intercettare i sintomi ed eventualmente sottoporli all’attenzione del proprio medico o oculista. Anche perché è noto che passare tante ore davanti ad uno schermo sia una circostanza che può portare delle criticità.

In linea generale gli esperti consigliano, ad esempio, di alternare la visione dello schermo al guardare verso maggiori distanze. Per dieci minuti per ogni ora passata davanti al computer.