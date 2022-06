Quando si segue una dieta il momento più difficile è sicuramente la cena. Basta poco per sgarrare se ci si rilassa e si cede alla fame accumulata durante il giorno. Preparare un piatto gustoso e bilanciato ci salva dagli sgarri ipercalorici che annullano i sacrifici fatti fino a quel momento. Il piatto che abbiamo scelto è adatto per chi è a dieta ma anche per chi semplicemente vuole una cena sfiziosa senza appesantirsi ed è perfettamente bilanciato dal punto di vista dietetico.

Un piatto perfettamente calibrato

Quando un piatto è bilanciato? Quando contiene tutti i nutrienti più importanti. Proteine, vitamine e sali minerali, grassi e carboidrati correttamente calibrati. Il piatto che proponiamo unisce un alimento proteico, come il pesce, alle verdure che forniscono vitamine e minerali. Come fonte di grassi abbiamo scelto l’olio extravergine di oliva. Per completare, si possono aggiungere al piatto dei crostini di pane integrale tostato che sono fonte di carboidrati. Le dosi sono per una porzione ma possono essere aumentate a volontà. È un piatto perfetto per tutta la famiglia. Peperoni, pomodori e profumo di zafferano delizieranno anche il palato più esigente.

Ingredienti per una porzione

1 filetto di nasello;

100 g di peperoni;

1 pomodoro;

½ zucchina;

1 scalogno;

1 cucchiaio di olive nere;

olio extravergine di oliva q.b.;

1 cipolla;

sale e pepe q.b.;

prezzemolo e erba cipollina q.b.;

1 pizzico di zafferano.

Peperoni, pomodori e profumo di zafferano in questo straordinario secondo piatto di pesce delicatamente squisito e con poche calorie

Per preparare il nostro filetto versiamo un filo d’olio in un tegame e poi aggiungiamo la cipolla affettata sottilmente e lo scalogno tritato. Lasciamo soffriggere a fuoco dolce per circa 5 minuti. Quando la cipolla è appassita, aggiungiamo i peperoni e la zucchina tagliati a piccoli pezzi. Riduciamo a dadini il pomodoro e lo uniamo alle altre verdure. Infine aggiustiamo di sale e di pepe e aggiungiamo il prezzemolo tritato, lo zafferano e le olive nere. Mescoliamo bene tutti gli ingredienti e lasciamo cuocere a fuoco dolce per circa 15 minuti. In questo modo le verdure rimarranno leggermente croccanti. Se si preferisce una soluzione più morbida si può allungare il tempo di cottura di circa mezz’ora.

Nel frattempo cuociamo a parte il filetto di nasello. Per una soluzione meno calorica la cottura da preferire è senz’altro quella a vapore. In alternativa possiamo infarinarlo e cuocerlo in un tegame con un filo d’olio per circa 10 minuti. Una volta cotte le verdure, aggiungere il nasello e lasciare insaporire per pochi minuti. Servire con erba cipollina e crostini di pane integrale tostato.

