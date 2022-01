Ah l’amour, ora che si avvicina febbraio assisteremo ad offerte di viaggio per una toccata e fuga d’amore. Perché non sorprendere il nostro partner con un viaggetto all’insegna del relax, della bellezza artistica e del divertimento? Oltre che dell’amore, certo.

Per il giorno di San Valentino, dove tutto si colora di rosso della passione e svolazzano cuoricini di qua e di là, potremmo fare una follia d’amore e partire per respirare un’aria nuova, che sa sempre di amore, ma costernata di storia, cultura e tradizione.

I viaggi, inoltre, fanno bene allo spirito e rafforzano anche il rapporto di coppia. Tanto che è un ottimo modo per riavvicinarsi e permetterebbe di superare le crisi di coppia insieme a questi altri consigli. Se vogliamo riconquistare il nostro partner dopo una delusione, un viaggio sarebbe l’ideale.

Ma sarebbe perfetto anche se la relazione va a gonfie vele. In un modo o nell’altro “prendere il volo” proprio per il giorno degli innamorati è un modo per esprimere il proprio sentimento verso la dolce metà. Soprattutto se appassionati di arte, storia e natura. E allora cosa aspettiamo? Tra i borghi più belli d’Italia ne sono stati eletti 3 perfetti per febbraio per una fuga di San Valentino.

Sono tre da Nord a Sud

Tra le meraviglie della nostra Italia, oggi vediamo 3 borghi classificati come i più belli e faremo un tour partendo dal Nord, proseguendo per il Centro e terminando con il Sud. Sono tre borghi diversi tra loro, ma di una bellezza che entra dentro lo stomaco e arriva fino al cuore.

Iniziamo con il Nord, precisamente dalla Lombardia e il borgo protagonista è Castellaro Lagusello, in provincia di Mantova, denominato come il borgo dall’atmosfera virgiliana. Perché questo borgo ha ispirato il sommo poeta Virgilio. È davvero di un fascino travolgente, dove si respira aria pulita grazie alla sua immensa natura che comprende anche un lago a forma di cuore. Più romantico di così per San Valentino cosa si chiede?

Proseguiamo per il centro e ci focalizziamo sulle Marche e precisamente su Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno, la cosiddetta perla dell’Adriatico. Davvero entusiasmante sia in estate sia in inverno per fare una passeggiata sul lungomare, ammirando un tramonto coinvolgente e il mare d’inverno. Di un romanticismo puro.

Tra i borghi più belli d’Italia ne sono stati eletti 3 perfetti per febbraio per una fuga di San Valentino

Terminiamo il tour con la splendida Sicilia dove analizziamo Buccheri, in provincia di Siracusa, definita come l’oasi di benessere. Tra boschi e monumenti storici vi è anche un Parco avventura, dove poter fare insieme tante cose avventurose. Un modo per divertirsi e trascorrere la giornata di San Valentino in maniera diversa ma ugualmente romantica.

Approfondimento

Sembrano usciti da un dipinto questi borghi medievali immersi nella natura incontaminata