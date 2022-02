I finocchi sono un ortaggio tipicamente invernale a basso contenuto calorico e ricco di fibre e vitamine. Ecco perché sarebbe una buona idea integrarlo nella dieta per mangiare più sano e più leggero. Tuttavia non sempre sappiamo come approcciarci alla cottura del finocchio. Alcuni lo utilizzano crudo in insalata, altri cercano di esaltarne il gusto gratinandoli in forno, magari con della besciamella. Oggi invece sveleremo un metodo di cottura alternativo per il quale dimenticheremo i finocchi gratinati con una ricetta veloce ed economica.

Semplice ma di gran gusto

Quando dobbiamo preparare qualcosa per pranzo o per cena le priorità generalmente sono 3. Le prima è che il piatto sia buono, la seconda è spendere poco, la terza è sporcare il meno possibile.

A tal proposito avevamo già parlato di come preparare una pasta fenomenale senza sporcare nemmeno una padella.

La ricetta di oggi potrebbe essere altrettanto utile per chi vuole avere il massimo della resa con il minimo della spesa.

Gli ingredienti sono:

pasta;

finocchi;

alici;

aglio;

taralli al finocchio.

Invece che gratinare il finocchio procederemo ad una rapida cottura stufata. Per farlo rimuoveremo la parte inziale e finale del finocchio e lo taglieremo a metà per poi tagliarlo a spicchi. Fatto questo laviamo il finocchio tagliato per evitare eventuali residui di terra tra una foglia e l’altra.

Dimenticheremo i finocchi gratinati dopo questa ricetta fenomenale per pasta e contorni a pochi euro

Mettiamo in pentolino i finocchi tagliati insieme ad uno spicchio d’aglio in camicia schiacciato e dei filetti di alici sott’olio. Accendiamo la fiamma ed aggiungiamo in padella poco sale e pochissima acqua, meno di un dito. Successivamente copriamo con un coperchio e lasciamo che il finocchio si studi in padella per circa 10 minuti. Quando sarà trascorso il tempo necessario i finocchi saranno diventati morbidi e fondenti e saranno perfettamente insaporiti grazie all’aglio e alle alici.

Rimuoveremo dunque lo spicchio d’aglio e procederemo frullando i finocchi ai quali aggiungeremo dell’olio d’oliva e del pepe.

Questa sarà la nostra salsa di accompagnamento per la pasta che dovremo cuocere e scolare per poi mescolarla insieme ai finocchi frullati. Terminiamo il piatto guarnendolo con un’abbondante dose di taralli al finocchio sbriciolati per conferire la nota croccante.

In alternativa ai taralli, possiamo tranquillamente usare del pangrattato che avremo reso croccante precedentemente in padella cuocendolo in poco olio.

Buono anche come contorno

Se non vogliamo condire la pasta con la crema di finocchi, questa può essere preparata anche senza le alici e utilizzata come un purè. In tal caso aggiungeremo del burro e del parmigiano conferendo una maggiore struttura alla preparazione.