Per il Capodanno cinese 2022 i nati dal 1970 in poi saranno ricoperti di soldi e amore perché baciati dalla fortuna

Se secondo l’oroscopo tradizionale sarà un febbraio al top per 3 segni zodiacali che riceveranno, finalmente, grandi notizie dal punto di vista professionale, per l’oroscopo cinese sarà tutto diverso. L’oroscopo cinese, infatti, deriva da un’antica tradizione che ruota attorno ai concetti dello yin e dello yang, nonché agli elementi naturali, come basi principali dell’astrologia.

Se nell’oroscopo tradizionale il segno zodiacale varia in base al giorno e al mese di nascita, in quello cinese è l’anno di nascita ad essere importante. Per esempio, chi è nato nel 1992 ha la Scimmia come segno e, secondo l’oroscopo cinese, trascorrerà un anno ricco di successo insieme ad altri due segni.

Ma potrebbe capitare che lo stesso anno coincida con due segni zodiacali differenti. Ciò dipende dal cosiddetto Capodanno cinese. Quest’ultimo è, infatti, un giorno importante per la popolazione cinese perché è l’inizio di un nuovo anno. È una festività talmente tanto sentita che la durata dei festeggiamenti è di due settimane.

Infatti, dal 1 febbraio 2022 è l’anno di questo segno baciato da una fortuna sfacciata, che anche gli stilisti di moda hanno voluto omaggiare lanciando delle tendenze portafortuna. Ma, per il Capodanno cinese 2022, anche altri segni saranno travolti da tanta fortuna.

Cane, Maiale e Topo

Se il 2022 è l’anno della Tigre che segna il Capodanno, anche il Cane, il Maiale e il Topo vivranno dei momenti straordinari. Innanzitutto, per calcolare il nostro animale dell’oroscopo cinese, bisognerà vedere l’anno di nascita.

Prendendo in considerazione gli anni dal 1970 in poi, il Cane è stato il simbolo degli anni 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 e sarà di nuovo il suo anno nel 2030. Il Maiale è il segno degli anni 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, e il prossimo sarà il 2031. Invece, gli anni del Topo sono stati il 1972, 1984, 1996, 2008, 2020. Probabilmente lo sarà di nuovo nel 2032.

Per il Capodanno cinese 2022 i nati dal 1970 in poi saranno ricoperti di soldi e amore perché baciati dalla fortuna

Secondo l’oroscopo cinese, il Cane avrà un anno davvero al top, soprattutto nel campo lavorativo ma anche in ambito romantico. È tempo di prendere le redini del lavoro di squadra, proponendo progetti che potrebbero fruttare tanto denaro. Anche l’amore è nell’aria e per i single potrebbero esserci dei piacevoli incontri. Chissà, magari l’anima gemella?

Il Maiale trascorrerà un anno estremamente positivo, soprattutto dal punto di vista economico finanziario. Infatti, potrebbero arrivare degli aumenti sullo stipendio e nuovi incarichi di leva superiore. Per quanto riguarda la sfera emotiva, arriverà il momento di prendere delle decisioni importanti che potrebbero cambiare la vita.

Terminiamo con il Topo, al quale le stelle riserveranno un anno davvero speciale. Sarà fortunato dal punto di vista professionale, ma soprattutto sarà un anno di conferme per ciò che concerne l’amore.