I 5 film assolutamente da non perdere che usciranno quest’anno

Un 2023 ricco di emozioni e sono in arrivo moltissimi nuovi film che non possiamo di certo perdere. Alcuni sono già stati annunciati lo scorso anno, di alcuni abbiamo visto i trailer e di altri solo alcune immagini. Ma quali sono i movie che non possiamo di certo perdere?

A chiusura del 2022 sono usciti molti film al cinema e spettacolare è stato Avatar 2 e con questo la sua post-depression. Moltissime persone sono tornate nelle sale e allora ci chiediamo: cosa succederà nel 2023? I film ci sono e sono anche tanti, ma quali sono quelli da vedere assolutamente? Le pellicole in uscita sono diverse e trattano vari generi, quindi vanno ad accontentare un pochino tutti.

Il primo della lista è Babylon

Esce oggi al cinema il primo film della lista delle pellicole da guardare assolutamente. Babylon, al cinema dal 19 gennaio 2023 ha un cast veramente spaziale. Tra gli attori Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva. Il film di Damien Chazelle racconta la Los Angeles degli anni 20: l’epoca d’oro di Hollywood. Dove regnavano sregolatezza, esuberanza e folli ambizioni. Ma per il cinema è stato un momento importantissimo grazie al passaggio dai film muti a quelli sonori. Una rivoluzione che segnerà l’ascesa di new star e la rovina di altre.

I 5 film assolutamente da non perdere al cinema nel 2023

Il secondo film da vedere presenta anch’esso un cast abbastanza stellare. Diretto da Martin Scorsese, in uscita a maggio, Killers of the Flower Moon è ambientato negli anni Venti, quando alcuni membri della tribù di nativi americani Osage, della contea di Osage, in Oklahoma, vengono assassinati dopo che del petrolio viene trovato sulla loro terra, e l’FBI decide di indagare.

Sempre a maggio uscirà un film molto chiacchierato: La Sirenetta. Il film basato sulla fiaba di Hans Christian Andersen e che vede come protagonista l’attrice Halle Bailey.

A luglio invece un film super chiacchierato e che dopo la release di alcune immagini dal set è diventato immediatamente cool. Parliamo del film Barbie, che vede di nuovo come protagonista l’attrice australiana Margot Robbie e Ryan Goslin.

Dedicato all’Italia e a uno dei personaggi che hanno costruito il DNA del lusso Made in Italy è il film di Michael Mann su Enzo Ferrari. La pellicola si concentra sugli anni più intensi della storia della sua azienda ed è ambientato a Modena. Attori protagonisti Adam Driver e Penelope Cruz. Ecco allora i 5 film da non perdere quest’anno al cinema partendo da Babylon oggi nelle sale e a seguire il resto. Da non perdere poi le nuove uscite su Netflix, come Ofelia – Amore e Morte oppure Dog Gone – Lo straordinario viaggio di Gonke.