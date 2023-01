3 sfiziose alternative al pane con pochi carboidrati e tante proteine: tutte da provare sono perfette anche per celiaci

Il pane è un alimento sano, goloso e genuino. Per motivi di intolleranza, però, molti non lo possono mangiare, così come anche coloro che non vogliono esagerare coi carboidrati. Niente paura, le alternative sono tante e davvero sfiziose!

Ci sono alimenti che sono il simbolo dell’italianità; basti pensare a pizza, pasta e caffè . Il pane non manca mai sulle nostre tavole. A pranzo e a cena è l’accompagnamento ideale dei secondi piatti, soprattutto se con salse e intingoli golosi da raccogliere fino all’ultima goccia. Inoltre, c’è anche chi comincia la giornata con una bella fetta di pane spalmata con marmellata.

I più comuni sostituti del pane

Il pane è un alimento buono e genuino. A volte, però, capita di aver fatto male i calcoli e non averne a sufficienza per la cena. Per questo, sarebbe utile averne sempre un po’ di scorta in freezer, da mettere in forno nelle situazioni d’emergenza. In alternativa, validi sostituti del pane sono altre forme di carboidrato: crackers, grissini, focaccine, bruschette e gallette. Non tutti però amano questi sostituti perché spesso contengono grassi. Inoltre, non dobbiamo dimenticare gli intolleranti al glutine.

Ecco 3 sfiziose alternative al pane

Vediamo insieme cosa poter portare in tavola per non far rimpiangere a nessuno ciabatte, michette e sfilatini.

Facilissime da fare, le crespelle di ceci sono il sostituto del pane che si prepara in pochi minuti. Basta amalgamare con una frusta 250 ml di acqua con 200 g di farina di ceci. Aggiungere poi 20 ml di olio e un pizzico di sale. Ottenuto un composto liscio ed omogeneo, versarlo poco per volta in una padella antiaderente unta con un filo d’olio e ben calda. Far cuocere su entrambi i lati. Per le tempistiche, adeguarsi in base allo spessore desiderato. Si possono infatti fare delle focaccine o delle crepes sottili. Ottime per accompagnare affettati e/o formaggi.

Medesimo procedimento per fare delle tortillas di mais. Basterà semplicemente utilizzare la farina di mais al posto di quella di legumi. Queste sono perfette per accompagnare carne o verdure con intingoli piccanti, in tipico stile messicano.

Ricetta del pane Oopsie

Concludiamo questo articolo sulle 3 sfiziose alternative al pane con una ricetta che pochi conosceranno. Si tratta del cosiddetto pane Oopsie. Un morbidissimo pane low-carb da abbinare ad alimenti dolci e salati.

Ingredienti:

100 g di formaggio fresco morbido ;

; 3 uova non fredde;

non fredde; 1 pizzico di sale ;

; 1 quarto di cucchiaino di lievito per dolci in polvere.

Procedimento

Lavorare i tuorli col formaggio e salare. Montare a neve ferma gli albumi con un pizzico di sale. Unire gli albumi al composto di tuorli e formaggio e amalgamare il tutto. Versare il composto così ottenuto a cucchiaiate su una teglia rivestita da carta da forno. Per un risultato più preciso, usare gli stampini da muffin. Mettere in forno preriscaldato a 150 gradi e cuocere per mezzora circa.

Una volta raffreddati, sono ottimi farciti con verdure, marmellata o crema alla nocciola. Sono morbidissimi!