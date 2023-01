Arriva il ritracciamento che era stato preventivato dai nostri oscillatori. Cosa attendere da ora in poi? Dopo nuovi tentativi rialzisti che alla fine si sono rivelati falsi segnali e trappole per Tori, oggi il segnale è inequivocabilmente ribassista. Quale strategia attuare in un contesto dove i mercati hanno iniziato la correzione preventivata dagli oscillatori proprietari?

La debolezza dei prezzi dovrebbe essere temporanea

Oggi i mercai hanno rotto i primi supporti e questo lascia presupporre la continuazione del movimento ribassista nei prossimi giorni. Il movimeno odierno, in casi similari nelle serie storiche non è stato assorbito in pochi giorni, e in pochi punti percentuali. Oggi abbiamo le idee abbastanza chiare rispetto agli ultimi giorni, e alla operatività che potrebbero richiedere i mercati.

Riepiloghiamo:

a) i nostri oscaillatori ci hanno messo in guardia da qualche giorno che si erano affollate divergenze ribassiste;

b) i prezzi hanno continuato a mostrare forza, anche se avevano iniziato a disegnare laterlità;

c) oggi il segnale intraday è ribassista, anche se andrà confermato dalla chiusura della seduta di contrattazione.

Procediamo per gradi.

Alle ore 17:25 della giornata di contrattazione del 19 gennaio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.006

Eurostoxx Future

4.107

Ftse Mib Future

25.615

S&P 500 Index

3.892,81.

I mercati hanno iniziato la correzione preventivata dagli oscillatori proprietari: quali sono gli obiettivi?

Continuiamo a monitorare i seguenti supporti:

Dax Future

15.005

Eurostoxx Future

4.132

Ftse Mib Future

25.640

S&P 500 Index

3.937.

Se fra oggi e domani i livelli non reggeranno in chiusura di seduta gli obiettivi preventivati al ribasso da raggiungere entro il 31 gennaio potrebbero essere:

Dax Future

13.567

Eurostoxx Future

3.800/3.550

Ftse Mib Future

24.000/23.400

S&P 500 Index

3.685.

I mercati come al solito andranno monitorati di giorno in giorno. Per il momento sembra che la correzione sia solo all’inzio. Domani vedremo cosa faranno i prezzi sui supporti e resistenze.

