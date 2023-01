Seduta pirotecnica con volumi e quotazioni in rialzo per Leonardo che svetta sul Ftse Mib dominando una seduta generalmente molto incerta e che ha visto gli indici americani chiudere contrastati. Il Dow Jones, infatti, ha chiuso con un ribasso di oltre l’1%, lo S&P500 ha registrato un ribasso dello 0,20%, il NASDAQ, invece, ha chiuso al rialzo dello 0,14%. La performance dell’indice dei titoli tecnologici fa il paio con quella del FTSE Italia All-Share Technology. Questo indice da inizio anno è il migliore di Piazza Affari con un rialzo di oltre il 16%.

Volumi e quotazioni in rialzo per Leonardo che svetta sul Ftse Mib: le indicazioni dell’analisi grafica

Leonardo Finmeccanica (MIL:LDO) ha chiuso la seduta del 17 gennaio in rialzo del 4,90% rispetto alla seduta precedente a 8,646 euro.

Con un rialzo di circa il 5% accompagnato da volumi il 200% superiori alla media degli ultimi cinque giorni, non si può non definire il titolo come esploso al rialzo. Anche perché questo rialzo ha portato alla rottura di una forte area di resistenza a 8,4 euro che già in passato aveva frenato l’ascesa del titolo. Qualora, quindi, questo break rialzista dovesse essere confermato, potremmo presto vedere il titolo in area 9,9 euro, prima, e 11,4 euro, poi.

Ovviamente a seguito di questo forte rialzo le medie hanno incrociato al rialzo. Lo SwingTrading Indicator, invece, aveva già dato un segnale di acquisto nei giorni scorsi.

Eccezionale break rialzista per il titolo Leonardo – proiezionidiborsa.it

La valutazione del titolo

Nonostante il forte rialzo dell’ultimo anno le azioni Leonardo risultano essere ancora sottovalutate. Qualunque sia l’indicatore utilizzato, infatti, la valutazione basata sui multipli di mercato esprime una forte sottovalutazione. Il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, poi, esprime una sottovalutazione di oltre il 60%. Questo livello di sottovalutazione è anche confermato dal confronto del PE di Leonardo con quello dei suoi competitors a livello europeo. Infine, il titolo ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0,3 volte il suo fatturato.

Secondo quanto riportato sulle riviste internazionali, il giudizio degli analisti da’ un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 40%.

Letture consigliate

Scoop e notizie esclusive su Pamela Anderson: ecco il documentario autobiografico che vi svelerà tutto!

Fai bollire le uova con il limone per risolvere un problema comune: provaci e non te ne pentirai!