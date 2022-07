Pochi e semplici accorgimenti per un risultato sempre strepitoso: è quanto serve per preparare delle frittate alte, soffici e ricche di gusto anche senza usare molte uova.

Sicuramente, la frittata è uno di quei piatti considerati come grandi classici della tradizione. Si cuoce perfettamente, sia in padella che al forno, ed è ideale da servire come antipasto o secondo piatto. Una portata buona sia calda che fredda e che salva la cena in modo economico. Inoltre, è una preparazione semplice, da cucinare in 5 minuti e che può essere arricchita con tanti prodotti di stagione. Come la spettacolare frittata estiva di zucchine che sembra un plumcake che sta facendo impazzire tutti.

Insomma, anche chi non è particolarmente bravo in cucina potrà deliziare amici e parenti, cimentandosi con qualche ricetta sfiziosa e alla portata di tutti. Per una frittata sempre altissima e soffice sia in padella che al forno, non servono particolari qualità da grande chef ma basta sfruttare qualche piccolo trucchetto di cucina, che non tutti conoscono.

Prima di mettersi a lavoro, bisogna ricordare che la frittata è un piatto semplice che si basa su pochi ingredienti, dunque, per un risultato ottimale questi ultimi devono essere necessariamente di qualità. A questo punto, possiamo dedicarci a quei piccoli escamotage per ottenere un piatto perfetto.

Frittata sempre altissima e soffice sia in padella che al forno con questi trucchetti che prevedono poche uova

In genere, la prima regola che circola sulla frittata è quella riguardante la quantità delle uova. La tradizione vuole circa 10-12 uova per realizzare una frittata per 4 persone. Inevitabilmente, la frittata si presenterà più spessa e gustosa. Tuttavia, possiamo ottenere frittate alte come un soufflé anche senza il consumo di tante uova.

Un trucco alternativo è quello di aggiungere un cucchiaio di latte, oppure di maizena, alle uova. Questi due ingredienti risultano degli ottimi alleati per rendere più soffice la frittata.

Altro accorgimento utile è quello di aggiungere la mollica di pane alle uova. Un modo furbo per aumentare il volume e la morbidezza della frittata.

Unire al composto di uova il quantitativo di un cucchiaino da caffè con del bicarbonato. Ecco un altro piccolo segreto, utilizzato dagli chef, per far “lievitare” il composto e renderlo più gonfio.

Molto importante è anche la padella dove far cuocere la frittata. Prediligere padelle alte e strette. In questo modo, si otterrà una pietanza inevitabilmente più alta.

Infine, per ottenere una frittata che sia più soffice all’interno, si consiglia di farla cuocere con il coperchio.

