In Italia è sempre più difficile trovare lavoro, sia per chi ha già esperienza che per chi è alla ricerca di una prima occupazione. Sono molto penalizzati i più giovani visto che nella maggior parte dei casi le aziende chiedono esperienza pregressa. E diventa un problema per chi è alla ricerca del suo primo lavoro, visto che di esperienza non ne ha. Ma ci sono delle eccezioni visto che diverse aziende decidono di assumere per ricoprire diverse posizioni. Ed in alcuni casi non richiedono nessuna esperienza ed assumono anche i giovanissimi appena usciti dalla scuola. È il caso della Nestlé che effettua assunzioni a tempo determinato e indeterminato richiedendo i seguenti requisiti.

Assunzioni Nestlé, le posizioni aperte

Se trovare lavoro è diventato molto difficile, c’è anche da dire che gli italiani sono abbastanza creativi. E in alcuni casi il lavoro se lo inventano da soli, se lo creano. Come nel caso di chi decide di rendere produttivo un terreno incolto. Ma c’è chi è sempre alla ricerca di un lavoro più stabile e tradizionale.

E proprio in questo ambito è interessante sapere che il gruppo alimentare Nestlé, in questo momento, è alla ricerca di nuovi dipendenti e offre delle interessanti opportunità di lavoro. Si tratta di una delle aziende più attive nel settore alimentare in tutto il Mondo. Operando in diversi settori, compreso quello della salute e del benessere, le figure ricercate sono molteplici. Attualmente il gruppo conta 9 stabilimenti produttivi in Italia in cui sono impiegati circa 4.600 dipendenti.

Per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato e indeterminato diverse sono le figure ricercate nella sede della Lombardia. Ma non mancano assunzioni anche nelle altre sedi. In ogni caso per poter valutare per quale posizione candidarsi consigliamo di consultare la sezione Lavora con noi del sito dell’azienda.

Assunzioni a tempo determinato e indeterminato anche per i più giovani senza esperienza con questi requisiti

Come dicevamo la ricerca interessa anche i giovanissimi visto che l’azienda seleziona in maniera costante giovani in stage. In questo modo si offre ai ragazzi di seguire un importante percorso di formazione in stage di durata semestrale retribuiti. Anche se in larga parte le selezioni riguardano giovani laureati in materie umanistiche, economiche e scientifiche, non mancano tirocini anche per i soli diplomati.

I migliori candidati, in ogni caso, al termine del tirocinio possono anche essere assunti con regolare contratto a tempo determinato e indeterminato. Al momento l’azienda cerca candidati per i seguenti tirocini:

Stage Sales Assistant nella sede di Assago in provincia di Milano;

Stage Packaging Specialist nella sede di San Sisto in provincia di Perugia.

Quello che è importante sapere del gruppo Nestlé, in ogni caso, è che offre concrete possibilità di fare carriera anche a livello internazionale. Il personale, infatti, sperimenta diversi settori dell’azienda grazie al job rotation. Molto ben vista la mobilità interna all’azienda. Ma anche quella geografica, utilizzando le stesse figure in diverse sedi. In questo modo gli stessi dipendenti possono candidarsi per altre posizioni aperte dell’azienda. Vanto dell’azienda, inoltre, è quello di garantire un ambiente di lavoro sereno in cui sono previsti numerosi benefit e progetti. Soprattutto nei confronti dei dipendenti che sono anche genitori.

