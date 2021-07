Scegliere cosa preparare a pranzo d’estate è sempre difficile. L’idea di un buon piatto di pasta è sempre molto intrigante, certo. Solo il pensiero di accendere i fornelli, però, ci fa sudare all’istante, nell’ora più calda della giornata poi. Quindi la soluzione ideale è un piatto che si può preparare anche la sera prima. Gustoso e conservabile in frigo che risolverà tutti i nostri problemi.

Freschissimo e gustosissimo questo rotolo farcito è l'idea perfetta per un pranzo veloce

Quindi, ecco che la ricetta di oggi è il rotolo di frittata farcito. Semplice da preparare deve riposare in frigo per essere ancora più gustoso. Proprio l’ideale per chi non ha molto tempo per cucinare o non vuole soffrire troppo il caldo.

Ingredienti per 4 persone

3 uova;

200 gr di robiola;

200 gr di prosciutto crudo;

1 peperone rosso;

circa 2 cucchiai di latte;

prezzemolo;

un po’ di farina;

sale e pepe;

olio EVO.

Procedimento

Prima di tutto, tagliamo il peperone alla julienne e il prosciutto a listarelle e mettiamo tutto da parte. Prepariamo la frittata sbattendo le uova in una ciotola e aggiungendo sale e pepe. Uniamo circa un cucchiaino di farina e il latte. Prendiamo il prezzemolo, tritiamolo e aggiungiamolo al composto.

Cospargiamo con poco olio la padella e siamo pronti a friggere le frittate. Ne cuoceremo due, quindi versiamo in padella metà composto per volta. Cuociamo le due frittate per bene, dovranno essere molto asciutte.

Lasciamole raffreddare per bene e poi passiamo alla farcitura. Mettiamo il peperone, il prosciutto e spalmiamo la robiola. Ora arrotoliamole ben strette aiutandoci con la pellicola e lasciamole in frigo per almeno 1 ora.

Per servirle, tagliamole a rotolini senza togliere la pellicola. Saranno più precisi e facili da tagliare. Dopodiché, serviamo le nostre fettine e gustiamocele.

Ecco, quindi, freschissimo e gustosissimo questo rotolo farcito è l’idea perfetta per un pranzo veloce. In pochissime mosse possiamo portare in tavola un piatto delizioso e facilissimo da preparare.

