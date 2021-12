Quando si tratta di rinnovare il guardaroba, la fretta non è buona consigliera. Soprattutto se parliamo di capi per la stagione fredda: è questo lo splendido giubbotto che farà impazzire proprio tutti nell’inverno 2022, ma non facciamo l’errore di comprarlo adesso!

Torna di moda un elegantissimo e pratico giubbino

I capispalla di tendenza sono in grado di svecchiare immediatamente il proprio guardaroba invernale. Per quanto riguarda la stagione 2021/2022, un acquisto sicuro è il cappotto teddy. Non bisogna nemmeno spendere una fortuna per procurarselo: ecco 5 modelli sotto i 50 euro che accontentano tutti i gusti e tutte le tasche.

Il problema del teddy è che si tratta di una tendenza passeggera. Inoltre questo modello non va incontro ai gusti di tutti, e per di più non è impermeabile. Qual è dunque l’alternativa?

Per chi volesse un capo più pratico, versatile e dal fascino intramontabile, meglio orientarsi sull’altra grande tendenza dell’inverno 2022. Parliamo della giacca trapuntata, o quilted.

C’è sicuramente chi sta pensando di regalarla, o regalarsela, per Natale. Ma sarebbe uno sbaglio: ecco perché.

È questo lo splendido giubbotto che farà impazzire proprio tutti nell’inverno 2022, ma non facciamo l’errore di comprarlo adesso

Il fascino della giacca trapuntata sta nella sua eleganza senza tempo. Infatti questo modello è salito alla ribalta nell’autunno/inverno 2021/2022, ma in realtà esiste da anni.

La giacca dona sia alle donne che agli uomini, e si adatta altrettanto bene a un look curato che ad uno stile più casual e sportivo. Insomma, chi acquista adesso una giacca quilted potrà sfruttarla per tutta la vita. Ma dove comprarla?

Tantissime catene di fast fashion propongono dei modelli di giacca trapuntata a prezzi davvero contenuti. Il rischio, però, è che la qualità sia bassa. Visto che si tratta di un capo senza tempo, vale sicuramente la pena investire in una giacca più costosa, ma ben fatta e resistente.

Piuttosto che comprarla prima di Natale, conviene dunque aspettare i saldi invernali. Questi partiranno fra il 5 e il 6 gennaio nella maggior parte delle regioni. Con un po’ di pazienza, insomma, si potrà evitare di spendere troppo e procurarsi una giacca da indossare a vita.

Ma attenzione: l’importante è scegliere i colori giusti. Niente tonalità passeggere, meglio orientarsi sulle tinte classiche: nero, blu e panna. Oppure scegliere un colore alternativo al nero che sta spopolando nell’autunno/inverno 2021/2022, ma non sfigurerà fra dieci anni.