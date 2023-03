French manicure, la tendenza della primavera è micro

Si va sempre di più verso il cambio stagione e si passa così dall’inverno alla primavera. Cambiano gli outfit, le scarpe, il taglio capelli e anche la manicure. Perché per la stagione calda 2023 sembra andare di moda la french manicure micro. Ma cosa è? E cosa significa?

Elegante e glamour, la french manicure ha sempre fatto impazzire diverse generazioni e ognuna di queste negli anni si è divertita a trasformarla un pochino. Alcuni di questi sono dei veri e propri disegni che ricordano in piccolo delle opere d’arte.

La tecnica come arte

Si possono realizzare moltissime forme. C’è chi ha disegnato delle fiamme. Chi delle gocce di pioggia come se lo smalto si stesse sciogliendo. Alcune hanno preferito il french colorato, e quindi via a colori fluo come arancione, rosa e lime. Insomma ci si può divertire moltissimo e soprattutto è possibile dare veramente sfogo alla propria creatività. E questa possiamo trasferirla alla nail artist chiedendole di creare quella che è la nostra idea, oppure se siamo in grado possiamo farlo anche da sole. Oggi molte persone, aventi gli strumenti corretti, riescono a farsi le unghie da sole in casa.

French manicure, la tendenza della prossima stagione però sarà micro

È possibile creare moltissime forme e dare respiro alla nostra creatività, ma per la prossima stagione sembra proprio che la french manicure sia una sola. E se nella moda con le nuove collezioni c’è un ritorno al sartoriale e alle cinture maxi, nel mondo nail c’è un ritorno alla sobrietà. E così niente più unghie troppo vistose, troppo lunghe oppure con colori abbaglianti.

Le unghie adesso sono di una lunghezza media, sono molto curate e si pigmentano di colori basic, quasi invisibili. Torna protagonista la pelle, il candore di questa e la sua morbidezza. Ma non è da sola perché si impreziosisce con il french, che per la stagione sarà micro. Una leggerissima linea alla fine dell’unghia.

E per realizzare questa lingua sottilissima di pittura possiamo utilizzare un pennello finissimo andando poi a compiere un tratto rapidissimo. Oppure possiamo farci aiutare da una striscia di nastro adesivo semplice o quello apposito per unghie e delimitare con lo piccolo spazio riservato al colore. Una volta che abbiamo fatto tutto non dimentichiamo un top coat lucido. Di moda andrà allora la french manicure, la tendenza della primavera è micro però e non maxi.