La cintura per la prossima stagione autunno inverno sarà maxi: tutte le proposte moda

Con le sfilate che avanzano, si iniziano a delineare anche i trend. Non solo quelli macro o di colore, ma anche quelli micro. E gli accessori per la prossima stagione autunno inverno come diventano?

Tutti i riflettori sono puntati sulla moda e sulle collezioni che stanno sfilando in questo periodo. Il mese della moda è quasi giunto al termine e così sta diventando sempre più facile delineare quelli che sono i vari trend per la prossima stagione calda 2023 2024. Se da una parte, grazie alle settimana della moda di New York, Londra e Milano, i trend si stavano lentamente delineando, adesso, a quasi Fashion Week di Parigi, possiamo consacrarli.

I trend confermati

Si conferma allora senza dubbio il giallo, che sembra essere uno dei colori più in voga sulle passerelle. Il mood dark gothic va per la maggiore e assieme a questo troviamo anche un’attenzione alla sartorialità e a quei capi che possiamo tornare ad indossare con facilità. Torna anche sfarzosa la pelliccia, rigorosamente eco, e torna anche il metallizzato. Ma per gli accessori? Quali andranno di moda?

Com’è la cintura per la prossima fall winter?

Protagoniste di questo mese della moda sono le cinture. Un oggetto sicuramente molto pratico ma che si trasforma in accessorio fashion e chic, e che a volte diventa protagonista indiscusso dell’outfit. Da non dimenticare è infatti la cintura/gonna di Diesel che abbiamo visto nella scorsa stagione, ma quest’anno sono sempre di più i brand che hanno inserito questo accessorio nelle loro creazioni.

Partiamo da quelle maxi di Max Mara che stringono la vita su dolci dress che abbracciano il corpo. E se da Diesel la cintura era una gonna, da Moschino diventa un top punk abbinato a una lunga gonna con zip. C’è poi chi non sa veramente dire di no alle cinture, e quello è Brognano con la Blumarine. Egli porta in passerella delle canottiere/corpetti chiusi da infinite fibbie che ritroviamo anche sui pantaloni a zampa. Per completare il look? Ovviamente una maxi cintura con borchie in vero stile anni 2000.

E così la cintura per la prossima stagione autunno inverno sarà maxi e la troveremo anche come top. Senza perdere per strada le fibbie che saranno all over sui nostri capi.