Gli show più belli visti alla settimana della moda di Milano

Milano Fashion Week 2023, vediamo le sfilate più belle della stagione autunno inverno. Tantissime seconde e terze prove per i nuovi direttori creativi che si ritrovano a maneggiare gli archivi di maison storiche italiane.

La settimana della moda di Parigi è iniziata, ma guardiamo ancora a quella di Milano. Un vero trionfo della moda classica e di quella fatta per le persone. Diciamo così addio, in molti casi, a un fashion eccentrico e difficile da indossare. In passerella moltissimi pantaloni, maglioni e cappotti. Il fatto bene e il savoir-faire italiano tornano i veri protagonisti. Lo streetwear lascia spazio al sartoriale e per la prossima stagione autunno inverno 2023 2024 la sobrietà farà da padrona.

Una stagione ricca di nuovi appuntamenti, tantissime le riconferme e le prove dei nuovi direttori creativi che si ritrovano a dirigere le varie maison italiane. E se Gucci presenta una collezione ancora senza il direttore creativo, per quella dovremo aspettare la prossima stagione, altri brand come Etro, Missoni, Bottega Veneta e Ferragamo hanno visto alla prova nuovamente i freschi direttori creativi.

Gli show più belli visti durante la Milano Fashion Week

Vediamo adesso i brand che hanno superato la prova della passerella. Quei brand che hanno convinto stampa e pubblico.

Tra i primi troviamo sicuramente Prada che condivide il timone creativo del brand omonimo con il designer Raf Simons. Una collezione che finalmente trova un suo equilibrio, tra l’immaginario di Miuccia e il creativo belga. Lo stile borghese di Prada trova finalmente respiro in quello underground di Raf, e viceversa. Una collezione magnifica.

Altrettanto convincente è stata quella di Ferragamo, diretto da Maximilian Davis. Una collezione che richiama Hollywood, gli anni Cinquanta, il ricordo degli inizi e la citazione del fondatore del marchio. Ma anche tanta sartoria che rinnova sapientemente.

Maximilian Davis conquista la storia di Ferragamo e la esalta.

Il desiderio della moda incontra la necessità del vestito con Bottega Veneta di Matthieu Blazy. Egli porta in scena un vestito che racconta il corpo. Il creativo analizza il concetto di stupore inaspettato. In un mondo dove tutto è accessibile e già visto e rivisto, cosa ci stupisce?

Grande successo anche per il marchio lifestyle di Ferrari, la casa di macchine di Maranello, diretta da Rocco Iannone. Un lavoro straordinario fatto dal creativo che racconta la storia della velocità a modo suo. In modo contemporaneo, elegante e alla moda. Ed ecco allora gli show più belli visti durante la Milan fashion week autunno inverno 2023 2024.