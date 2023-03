Lavatrici silenziose: svelate le 3 marche meno rumorose durante il lavaggio

Cerchi una lavatrice che non dia fastidio mentre lavora? Ecco i 3 marchi che si possono considerare tra i meno rumorosi e con prodotti affidabili. Scoprili nelle prossime righe, con i consigli per ammortizzare i costi della corrente.

La lavatrice è indispensabile per lavare il mucchio di panni che accumuliamo ogni giorno. Ma chi ce l’ha in casa o vive in un condominio, potrebbe preoccuparsi per il rumore che fa quando è attiva. In effetti, troppo baccano potrebbe creare disagio non solo per te, ma anche per gli altri inquilini. Soprattutto se vuoi farla partire quando i costi in bolletta sono meno alti. Per risolvere la situazione potresti puntare sui modelli che i test hanno indicato come meno rumorosi. Si tratta di marchi che conosci bene, e forse tra i migliori c’è anche il tuo preferito.

Lavatrici silenziose: svelate le 3 marche meno rumorose tra le tante sul mercato

I test in laboratorio hanno fornito un buon aiuto per capire quali elettrodomestici si comportano meglio lato rumore. I fattori presi in considerazione durante le verifiche sono il livello sonoro in dB e la frequenza con la quale si propaga. Anche le vibrazioni emesse hanno influenzato l’esito. Nel grafico finale, ogni marchio ha ottenuto una valutazione media da una a cinque stelle.

In linea di massima, i risultati hanno proclamato come migliori in fase di lavaggio i prodotti di Miele, LG e Samsung. In particolare, l’azienda tedesca sembra comportarsi piuttosto bene anche durante la centrifuga. C’è da dire, comunque, che le prestazioni possono variare in base al modello scelto. Dunque, ecco le lavatrici silenziose: svelate le 3 marche meno rumorose su cui puntare.

Un consiglio per ridurre il rumore

Se vuoi mettere una pezza al baccano costante della lavatrice, puoi ricorrere a un semplice oggetto presente in commercio. Si tratta dei tappeti antivibrazioni, ideali in queste situazioni. Grazie al loro strato in gomma attutiscono il rumore creato e non fanno scivolare l’elettrodomestico. Si trovano facilmente sui maggiori siti di e-commerce e svolgono anche altre funzioni utilissime.

Tuttavia, ricordati che il fracasso potrebbe derivare anche da altri fattori, uno su tutti l’errata installazione. Verifica anche che la lavatrice non entri a contatto col muro o altri mobili, altrimenti potrebbe trasmettere le vibrazioni.

Risparmiare in bolletta: la migliore fascia oraria

I costi della lavatrice sono preoccupanti tanto quanto il frastuono che emette. Per abbatterli potresti scegliere un elettrodomestico di classe energetica alta (almeno A+) e impostare il programma Eco nel lavaggio. Tuttavia, se hai una tariffa multioraria, anche il momento in cui fai il bucato farà la differenza.

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha diviso la giornata in più fasce orarie. Quella più conveniente sarebbe la cosiddetta F3. Questo lasso di tempo comprende la domenica e i festivi. Da lunedì a sabato, invece, è disponibile solamente dalla mezzanotte alle 7 e dalle 23 alle 24.