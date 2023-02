Freddo in casa addio! Ecco il trucchetto per riscaldarti da subito senza spendere neanche 1 euro

Per evitare bollette troppo salate, è necessario trovare una serie di strategie per riscaldarsi senza spendere molti soldi. Ecco che ci vengono in aiuto alcuni rimedi della nonna, sempre utili in ogni situazione. Scopriamo insieme quali trucchetti utilizzare per stare al caldo.

Negli ultimi mesi, con i rincari delle bollette, abbiamo dovuto trovare una serie di accorgimenti per contenere i costi.

Ad esempio, per risparmiare qualche soldo è stato necessario cercare una tariffa più conveniente rispetto al solito profilo di consumo e anche abbassare il riscaldamento di 1 grado.

Cosa fare per evitare di disperdere il calore in casa

Per evitare dispersioni di calore in casa e stare più caldi, è importante controllare le porte e le finestre. Nel caso delle porte il calore tende a disperdersi dalla parte inferiore e per risolvere il problema possiamo acquistare delle guarnizioni o dei paraspifferi. Questi ultimi oggetti sono facilissimi anche da creare in casa con delle vecchie calze, dei pezzi di stoffa e qualche scarto di gommapiuma.

Anche le tende sono un ottimo rimedio fai da te per cercare di stare più caldi in casa. Infatti, creano una barriera termica che aiuta a proteggerci dal freddo.

Queste appena elencate sono delle strategie casalinghe per cercare di ridurre i costi in bolletta. Quali ricette preparare in inverno

Ma non dimentichiamo che durante le giornate fredde ci sono anche delle ricette che aiutano a scaldare il corpo. Parliamo di confort food facilissimi da preparare come la zuppa di verdure, il bordo di carne e le varie

vellutate.

Ma l’inverno è anche la stagione ideale per le tisane e i decotti. Quando le temperature scendono queste bevande possono regalare al nostro corpo, calore e benessere.

Freddo in casa addio! Ecco come risparmiare sulla bolletta

In questo momento di difficoltà economica è necessario trovare una serie di strategie per riscaldarsi senza spendere molti soldi. Ecco che i cari e vecchi rimedi della nonna, anche in questo caso, possono tornare molto utili.

Infatti, per riscaldarci quando siamo davanti al computer o sul divano a leggere un libro, bastano solo dei legumi (un mix di ceci e fagioli) e una vecchia federa di cotone. Utilizzando questo rimedio: freddo in casa addio!

Solo pochi e semplici passaggi

Creare un sacchetto riscaldante è davvero molto semplice ed economico.

Tagliamo a metà la nostra vecchia federa (dal lato più corto). Inseriamo i legumi e cuciamo il lato aperto con ago e filo. Ora non ci resta che scaldare il nostro sacchetto al microonde per qualche secondo. La sua funzione è molto simile a quella della borsa dell’acqua calda, ma i legumi conservano il calore più a lungo.

Lettura consigliata

Se non abbiamo una vecchia federa, possiamo utilizzare un calzino (vecchio o spaiato), oppure un pezzo di stoffa che cuciremo da tutti i lati.

Inoltre, per evitare sprechi, usiamo i legumi scaduti e che non possiamo più cucinare.

Il cuscinetto non solo ci aiuterà a scaldare mani e piedi, ma è anche un ottimo rimedio per alleviare dolori cervicali e quelli del ciclo. Basta poggiarlo sulla parte dolorante. Ricordiamo di non scaldare troppo il sacchetto per evitare di bruciarsi.