Costa 0,49 € la farina migliore secondo un’indagine: meno di 1 € e compri di qualità!

La farina ti permette di preparare autonomamente tantissime ricette. Ti rende quindi autonomo in cucina, siccome non avrai bisogno di comprare tante pietanze che potrai preparare da solo. Ma quanto costa quest’utilissimo ingrediente? Il prezzo medio si aggira attorno a poco più di 1 € a confezione. Secondo un’indagine, spendendo un po’ di meno sarebbe però possibile accaparrarsi una delle migliori farine in commercio. Scopri di quale si tratta!

Ancora una volta un’indagine di Altroconsumo rivela che si possono comprare prodotti di qualità anche spendendo una quantità davvero esigua di soldi. Con addirittura meno di 1 € potrai comprare una confezione della farina 00 più conveniente per il rapporto qualità/prezzo tra le 9 analizzate dalla nota associazione.

Costa 0,49 € la farina migliore secondo un’indagine: ecco qual è

La farina che si è aggiudicata la nomina di miglior acquisto secondo Altroconsumo è la Tre Mulini farina 00 di grano tenero. Ha ottenuto un punteggio qualitativo di 71/100 e puoi trovarla in qualsiasi punto di vendita appartenente alla catena Eurospin.

Il podio di farina qualitativamente migliore appartiene ad un’altra

La Tre Mulini è la farina più conveniente ma non quella che ha ottenuto il punteggio più alto. Questo se lo è invece aggiudicato la Conad Verso Natura Bio farina di grano tenero tipo 00 100% italiana, con un punteggio qualitativo di 78/100.

Come si sarà inteso dal nome, si tratta di un prodotto biologico. Una confezione da 1 kg costa però 1,15 € e quindi il prezzo fluttua notevolmente rispetto a quello della farina Eurospin.

Un’alternativa che costa meno di 1 €

Costa 0,49 € la farina migliore per rapporto qualità/prezzo secondo un’indagine. Ma un’altra farina conveniente e di buona qualità è la Barilla farina 00 di grano tenero 100% italiano. Ha ottenuto un punteggio di 66/100 e costa solo 0,72 €. Si tratta dunque della seconda farina più economica tra quelle analizzate da Altroconsumo.

A cosa serve la farina di varietà 00

Ti starai forse chiedendo a cosa serva la farina 00 e come puoi usarla in cucina. Prima di tutto, ti sconsigliamo di comprarla se vuoi preparare la pizza o il pane, a meno ché non siano a lievitazione veloce.

È invece molto indicata per la preparazione di torte, frolla e biscotti. Pertanto, puoi usarla per preparare tantissime ricette genuine e super golose, tra cui rientrano anche gli spaghetti pancake che stanno spopolando su TikTok.

