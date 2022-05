Ai piedi delle Dolomiti possiamo esplorare un lago magico situato nella Valle di Sole apprezzato da bambini, turisti polacchi e amanti del rafting

In questo articolo proporremo un itinerario davvero spettacolare, da percorrere anche con i passeggini e le carrozzine. Lasciando l’Autostrada del Brennero all’altezza di Trento, dovremo imboccare la direzione per la Val di Non. Qui potremmo fare sosta per visitare il famoso Lago di Tovel, uno specchio di acqua del tutto particolare perché in passato diveniva rosso. Si prosegue quindi per la Val di Sole fra il Cevedale e l’Adamello. Questa valle pare debba il nome all’acqua, non al sole, contrariamente a quanto si pensi. Il nome risalirebbe a Sulis, la divinità dell’acqua. La splendida vallata è attraversata dal fiume Noce oltre a contare molti laghetti. Il fiume Noce è adorato dagli amanti del rafting ed infatti la Valle solandra ospita di frequente gare e campionati di rafting. Grazie ai centri dislocati in zona è possibile cimentarsi un’adrenalinica discesa del fiume con la guida di qualificati istruttori.

Raggiungendo l’abitato di Pellizzano possiamo intraprendere uno splendido itinerario adatto anche ai passeggini. Ricordiamo che Pellizzano si trova vicino a Malè, paese che vanta una celebre concittadina ossia Samantha Cristoforetti. Torniamo però al nostro percorso. Da Pellizzano seguiamo le indicazioni per la Località Fazzon. Si può parcheggiare al secondo tornante e imboccare il Sentiero degli Gnomi, che porta alla Malga Bassa. Durante il tragitto incontreremo gnomi e folletti scolpiti nel legno dei tronchi. Proseguendo per questa via, arriveremo presto al Lago dei Caprioli.

Il Lago dei Caprioli

Questo specchio d’acqua è davvero magico e secondo quanto si vocifera anche i caprioli scenderebbero ad abbeverarsi fin qui. Uno scenario paradisiaco, circondato dalle alture e dai prati verdi in fiore. Questa sarà anche l’occasione per un pranzo gourmet al Ristorante omonimo. In questa atmosfera country chic potremo gustare un inedito gelato al Trentingrana.

La Valle amata dai polacchi

La Val di Sole è al vertice delle preferenze dei turisti europei ma soprattutto polacchi. Il Trentino risulta la destinazione sciistica più ricercata secondo Google sui motori di ricerca polacchi.

