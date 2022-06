A luglio finalmente questi segni zodiacali coroneranno i loro sogni nel lavoro e in amore sotto l’influsso di Venere in Gemelli

Una ventata di leggerezza apre l’estate per il transito della magica Venere nel segno dei Gemelli. Il Pianeta si è spostato il 24 giugno e resterà nel segno fino al 18 luglio. Un transito breve ma significativo per generare il desiderio di tornare a coltivare i rapporti sociali e aprirsi all’estate con entusiasmo. Il segno dei Gemelli è attento ai dettagli, alle sfumature, agli aspetti intellettuali di una relazione, ai giochi della mente. Venere è il pianeta dell’amore e porterà una nuova vivacità nei rapporti di coppia, un invito a lasciarsi andare e approfittare dell’estate per rendere le relazioni più giocose e spensierate. Venere in Gemelli renderà divertente la quotidianità, ci porterà ad apprezzare le piccole gioie della vita, come possono esserlo una breve vacanza o l’incontro con persone spiritose. Grazie a questo transito a luglio finalmente questi segni zodiacali avranno il loro momento magico.

Estate al top

Dopo un periodo faticoso finalmente estate al top per i Gemelli. Venere nel segno porterà tanta fortuna in amore. Tante coppie decideranno di fare il grande passo e profumeranno l’estate di fiori d’arancio, altre attenderanno trepidamente una cicogna che ha deciso di posarsi sul loro tetto. Per i single l’estate sarà memorabile con tante occasioni di incontro e la possibilità di innamorarsi questa volta sul serio. Anche se ci vorrà una bella testa per incantare un Gemelli oltre che belle gambe. Qualcuno potrebbe riaccendere vecchie fiamme e tornare a innamorarsi di un ex. Sul fronte dell’amore rimangono aperte tutte le possibilità.

Nel lavoro finalmente ci saranno i giusti riconoscimenti. I progetti ben realizzati incontreranno l’approvazione generale e elogi a non finire. E questa sarà la base per nuove proposte e iniziative che coinvolgeranno i nati del segno. E i sogni potrebbero diventare realtà.

I nati nel segno del Cancro escono da un periodo faticoso e snervante ma anche per loro la magica Venere aprirà un periodo più spensierato e cancellerà ogni nuvoletta grigia. Sorprendenti novità nel campo amoroso anche quando ormai si era persa ogni speranza. I single irrinunciabili, quelli che pensavano di non doversi più innamorare, faranno incontri che potrebbero risultare fatali e che regaleranno di nuovo emozioni e passioni.

Nel lavoro si profilano progetti ambiziosi che potrebbero coinvolgere i Cancro alla fine dell’estate quando si tornerà al lavoro dopo le ferie. Impegni che richiedono tutta la creatività di cui i nati del segno sono capaci. Le stelle consigliano di approfittare del riposo estivo per ricaricare le pile e di recuperare l’equilibrio per non farsi trovare impreparati.

