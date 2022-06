Le stelle non hanno dubbi, sono questi i 3 segni più narcisisti ed egocentrici dell’oroscopo, superano anche la Bilancia

Tra un impegno e l’altro di quella fitta agenda di eventi, responsabilità e divertimenti che è la nostra vita, leggere l’oroscopo può essere una tentazione irresistibile. Infatti, quando ci imbattiamo in qualche novità dalle stelle, la curiosità è tale che anche se fossimo assolutamente “anti-astrologia” probabilmente cadremmo nella tentazione di dare una sbirciatina.

Il perché di una tale attrazione sarebbe da legare, innanzitutto, al fatto che l’oroscopo ci offrirebbe un anticipo del nostro futuro. Per esempio, ci ha già informato che l’ultimo quarto di Luna del solstizio d’estate regalerà un fine giugno memorabile ad alcuni protagonisti dello zodiaco.

Altre volte, invece, quest’attrazione fatale sarebbe data dal fatto che la lettura delle stelle potrebbe fornirci alcune importanti informazioni di natura caratteriale. Consultando i suoi resoconti ci troveremmo davanti un elenco dei segni “più” o “meno” seguiti da una sfilza di aggettivi, falsi, testardi, dolci o generosi. In particolare, nell’articolo di oggi il “più” è accompagnato da ben due aggettivi e scopriremo, allora, quali sono i segni più narcisisti ed egocentrici dell’intero oroscopo.

La Bilancia per eccellenza

Per avere immediatamente un quadro più chiaro della questione, possiamo dire che:

narcisista significa l’essere totalmente focalizzati su sé stessi, come oggetto di adorazione-ammirazione, in un miscuglio di atteggiamenti sprezzanti verso gli altri;

egocentrico significa porre sé stessi costantemente al centro dell’attenzione, attribuendosi il merito di qualsiasi evento, subordinando gli altri o non dandogli considerazione.

A questi due aggettivi solitamente risponde proprio il segno della Bilancia. Infatti, il suo invidiabile e innato equilibrio sarebbe ineccepibile nell’affrontare e nel risolvere molte delle faccende della quotidianità.

Al contrario, dal punto di vista più intimo, quello legato alla propria personalità, il piatto della bilancia penderebbe proprio sul “sé”, sbilanciandosi in modo narcisistico ed egocentrico.

Nonostante ciò, ci sarebbero altri 3 protagonisti dell’oroscopo in grado di seminare questo segno e che per narcisismo ed egocentrismo sarebbero nettamente superiori.

Le stelle non hanno dubbi, sono questi i 3 segni più narcisisti ed egocentrici dell’oroscopo, superano anche la Bilancia

Il primo di questi sarebbe lo Scorpione, famoso per il suo fascino, il suo carisma, la sua gelosia e la sua enigmaticità. Nonostante ciò, e chi conosce uno Scorpione potrebbe confermarlo, questo segno sarebbe anche particolarmente narcisista. In particolare, sarebbe molto focalizzato sul suo aspetto fisico, punto debole sul quale sarebbe meglio non pizzicarlo per evitare una sfuriato di ego.

Altro Narciso per antonomasia sarebbe il Leone, proprio il segno con il cuore e l’animo tra i più generosi dello zodiaco. Anche in questo caso, occhio a chi tocca l’aspetto esteriore, motivo di vanto e di adorazione tra intense sedute in palestra o alla toletta make up.

Infine, le stelle non hanno dubbi e nominano come altro segno incredibilmente narcisista ed egocentrico l’Ariete. Infatti, il fuoco che lo anima dall’interno non sarebbe solo legato all’impulsività e all’audacia ma sarebbe nutrimento per il suo ego. In questo caso, però, l’oggetto di vanità e ammirazione sarebbe l’insieme delle sue capacità intellettuali, che sarebbe meglio evitare di mettere in discussione.

Lettura consigliata

Non c’è oroscopo che tenga per questi 6 segni che sono sempre i più energici e frizzanti dello zodiaco