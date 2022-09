Le vacanze sono finite ed è tempo di tornare in ufficio. Di solito, questo momento dell’anno è quello in cui si avvertono di più stanchezza, malinconia, ansia e nervosismo. Generalmente, si associano anche difficoltà a riposare bene e concentrarsi e perfino dolori articolari.

Con molta probabilità si sta soffrendo di sindrome da stress da rientro. Secondo i dati ISTAT, questa condizione interesserebbe un italiano su dieci al rientro in città dopo le ferie. L’incidenza più alta sarebbe tra le persone tra i 25 e i 45 anni. Questa sindrome, per fortuna con sintomi psicofisici lievi e passeggeri che si risolvono nel giro di qualche settimana, non è codificata nei manuali scientifici ufficiali. Rimane, però, una realtà che si riscontra nella popolazione: lo stress da rientro è dovuto principalmente da un cambiamento delle abitudini di vita.

Per capire come gestire lo stress da rientro è importante conoscere di che si tratta: è una risposta dell’organismo messa in atto quando si sente sotto pressione. In vacanza le giornate trascorrono in modo più rilassato e il tempo sembra allungarsi. Si possono scegliere senza costrizioni gli orari sia della sveglia che del sonno, quelli dei pasti, cosa mangiare e in generale è tutto molto più rilassato.

Come gestire lo stress da rientro con gli outfit migliori per tornare in ufficio

In vacanza si trascorre di norma molto più tempo all’aria aperta, cosa che aumenta la produzione di vitamina D, importante per diminuire il rischio di manifestare depressione. Per tutti questi motivi, alla fine della villeggiatura si potrebbe percepire un forte squilibrio tra i ritmi vacanzieri e il ritorno alle responsabilità quotidiane, professionali e familiari.

Per fortuna, la moda viene in aiuto: bastano pochi accorgimenti per sentirsi subito meglio, con outfit smart casual che strizzano l’occhio all’estate.

Un capo molto versatile che può sostituire il blazer è sicuramente il gilet, indossato come un top con pantaloni abbinati. È stata una tendenza estiva molto cavalcata anche dalle star e un’idea intelligente da sfruttare anche per gestire lo stress da rientro. Si può mantenere lo stesso concept anche per gli accessori, per sentirsi ancora più “in tiro” ma con un’idea più estiva.

Mettere ordine nel quotidiano

Un’altra grande idea è l’abito, più minimal possibile, con stampa multicolore. È una scelta perfetta per tornare in ufficio portando con sé le emozioni e le sensazioni dell’estate. Stampe a righe geometriche, foulard, motivi floreali: abbinati con un sandalo semplice, qualche gioiello colorato e borsa en pendant sembrerà davvero di stare ancora in villeggiatura.

Infine, un capo usatissimo dalle influencer è la canotta bianca, abbinata con un pantalone a pences e accessori casual chic. Si porta anche a lavoro, specie in settembre, per sentirsi chic ma comodissime perfino sedute alla scrivania.

