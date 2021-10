Chissà cosa ci riserva questo secondo weekend di ottobre.

Siamo in un periodo dell’anno che porta con sé cambiamenti e trasformazioni.

Le giornate si accorciano, le temperature scendono e la natura inizia a spogliarsi per accogliere ufficialmente l’autunno.

Allo stesso modo anche gli astri sono in evoluzione e sono piuttosto irrequieti.

Un’irrequietezza che non ha necessariamente un significato negativo, anzi.

Per molti potrebbe essere addirittura il momento di lanciarsi in nuove avventure e tenere gli occhi ben aperti.

Meglio munirsi di copertina e tisana ed affrontare queste giornate all’insegna del relax e della riflessione, o è forse il caso di essere più intraprendenti?

Scopriamolo.

Fortuna e passione nel weekend per questi segni zodiacali che non dovranno assolutamente chiudersi in casa

Meglio partire con le note “dolenti”; per alcuni segni saranno giornate decisamente sottotono.

Il primo di questi è l’Aquario, che ha un gran bisogno di ricaricare le batterie.

È un periodo faticoso e ricco di tensioni soprattutto in amore; un ambito in cui in questi giorni è più diffidente del solito.

Anche i lettori nati sotto il segno dei Pesci hanno bisogno di una pausa di riflessione.

Il nervosismo degli ultimi tempi può lasciare spazio a belle occasioni ma serve tempo e pazienza, sia negli affetti che in ambito lavorativo.

I Cancro vivranno delle giornate all’insegna dell’incertezza.

Soprattutto nella vita di coppia ci sono dei dubbi che vanno chiariti al più presto per evitare di complicare alcune situazioni.

Attenzione però, perché per qualcuno la situazione è ben diversa.

È infatti prevista tanta fortuna e passione nel weekend per questi segni zodiacali che non dovranno assolutamente chiudersi in casa.

Ecco i 3 big del fine settimana

Scintille tra sabato e domenica per i nati del Leone.

In questi giorni è bene riflettere sul portare avanti delle idee in ambito lavorativo, potrebbero rivelarsi vincenti.

In amore il weekend sarà “fuoco e fiamme”!

Anche Scorpione può vivere nuove emozioni e ci sono ottime possibilità di fare incontri intriganti. Meglio mettere da parte la pigrizia e scendere in pista.

Tra gli astri splendenti di queste previsioni troviamo infine il Toro.

Quelle di sabato e domenica sono giornate ottime per trovare nuovi amori o rivalutare vecchie fiamme.

Da domenica la Luna non sarà più in opposizione, assicurando una buona dose di fortuna in ogni ambito.

Per gli altri segni saranno giorni piuttosto stazionari, da dedicare alla cura di mente e corpo.

C’è tempo per degli sconvolgimenti che non tarderanno ad arrivare.

