Fortemente consigliata dai tour operator stranieri questa meraviglia dell’UNESCO che è stata votata miglior città emergente low cost

Davvero curioso e singolare il simbolo presente sulle bandiere e sugli stemmi di questa città: il Drago di Wawel. Una figura letteralmente leggendaria da queste parti, che avrebbe addirittura mosso gli antropologi di mezzo Mondo. Una fiaba tipica di questi luoghi, che ancora oggi è inserita tra le caratteristiche che incuriosiscono i turisti che scelgono questa meta. Una città artisticamente molto bella, in grado di attirare tantissimi turisti, anche grazie al fatto di essere stato riconosciuto patrimonio dell’UNESCO. Come accaduto anche a molte delle nostre realtà italiane, da non perdere assolutamente e da inserire nelle prossime visite. Se cerchiamo una meta alternativa per viaggiare in Europa, senza spendere le cifre di Parigi e Londra, ecco il suggerimento giusto per i nostri Lettori. Questa meravigliosa città, che era stata inserita tra quelle più economiche in assoluto, ma non per questo dai servizi più scarsi.

La leggenda del drago Wawelski

Fortemente consigliata dai tour operator è questa città dalla leggenda misteriosa. Narra la leggenda locale che Cracovia era un piccolo borgo di contadini, che vivevano anche delle attività legate al fiume Vistola. Grazie alla sapiente guida del loro regnante, i cittadini di Cracovia diventarono ricchi e la loro città una delle più importanti dell’intera Europa settentrionale. Ma, come spesso accade, nel momento di maggior fortuna, ecco arrivare la disgrazia, sotto forma di drago. Non il solito drago che bruciava tutto ciò che incontrava, perché questo si nutriva anche delle ragazze locali.

Fu allora che intervenne il principe locale, mettendo in palio la mano della giovane e bellissima figlia per il coraggioso Cavaliere che avrebbe sconfitto il drago. Fu addirittura un calzolaio, che riuscì a sconfiggerlo, facendolo addirittura annegare proprio nella Vistola. Secondo la leggenda delle antiche ossa fossili rinvenute in zona sarebbero proprio quelle del drago, che adesso rappresenterebbe non solo il simbolo, ma anche il portafortuna di Cracovia.

Città giovane e piena di vita, moderna e allo stesso tempo antica, si vede che Cracovia è stata per tanti anni una capitale. Ospita tra le altre cose una delle più antiche università d’Europa e questo periodo, tra fine maggio e inizio di giugno è proprio il periodo migliore per vederla. I prezzi sono ancora bassi, non c’è la folla dei mesi più caldi ed è possibile visitarla con tutta la calma dovuta. Oltre a visitare chiese e palazzi, musei e castelli, non dimentichiamoci di acquistare gli scacchi locali. Sono dei veri e propri capolavori in miniatura che potrebbero arricchire la nostra sala. Assolutamente consigliata dai tour operator stranieri, Cracovia ha tutte le carte in regola per stupirci.

