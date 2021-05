Il ruolo dell’asciugatrice ormai è diventato fondamentale quando si utilizza la lavatrice. In particolare, perché gli indumenti possono essere stirati in tempi più brevi non aspettando tanto tempo prima che si asciughino.

In realtà c’è anche un’altra ragione, ovvero che permettono di ottenere capi morbidi e piacevoli da indossare. Può capitare a volte, però, che ci sia un problema legato all’odore.

A causa di insufficienti ricambi d’aria, o della cattiva gestione e manutenzione dell’elettrodomestico, succede che venga rilasciato cattivo odore dall’asciugatrice. Questo ovviamente si trasferisce sui nostri indumenti appena lavati facendoci pensare di indossare capi sporchi e puzzolenti.

Per fortuna però esistono dei rimedi. Infatti, forse non tutti sanno che per avere un bucato morbido e profumato esistono questi 2 trucchetti da usare nell’asciugatrice.

L’uso degli oli essenziali

Ci riferiamo all’uso di gocce di olio essenziale davvero utilissime per rendere il nostro bucato pulito, fresco e profumato come non mai. Un esempio può essere l’olio Tea Tree. Il loro utilizzo però va fatto con metodo.

Infatti, è bene ricordarsi che devono essere versate su un tessuto che sia robusto ma anche resistente perché deve essere in grado di reggere l’urto del processo di asciugatura. Altra caratteristica da non sottovalutare è la sua capacità assorbente.

Se il tessuto non ha questa caratteristica difficilmente le gocce dell’olio potranno penetrare in profondità. Se ciò non dovesse bastare, è possibile però ricorrere ad un altro rimedio. Ovvero l’uso di palline di lana combinate con gli oli essenziali.

La combinazione vincente

Infatti, tali palline funzionano come un ammorbidente naturale agendo sul nostro bucato in modo da renderlo morbido e profumato.

Il procedimento è molto semplice. Infatti, basterà mettere 2 gocce di olio essenziale su ogni pallina di lana che dovrà essere inserita nel cestello.

Il trucco sta proprio in questo ovvero disinfettare il cestello rendendolo privo di batteri che causano i cattivi odori trasmessi poi sul bucato. Quindi, forse non tutti sanno che per avere un bucato morbido e profumato esistono questi 2 trucchetti da usare nell’asciugatrice.

Usando questi espedienti si potrà risolvere questo problema e si potranno ottenere dei capi meravigliosamente morbidi e profumati.

Infine, noi della Redazione di ProiezionidiBorsa consigliamo la lettura di questo articolo per chiunque voglia scoprire come creare le palline di lana per la nostra asciugatrice. Per chiunque volesse approfondire come si creano le palline di lana.