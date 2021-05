Per un’estate unica ed all’insegna del divertimento e delle novità, quest’anno perché non cimentarsi in un’avventura unica ed indimenticabile?

Chi più e chi meno, tutti hanno desiderato almeno una volta nella vita di vivere un’esperienza adrenalinica. Che si tratti di nuotare con gli squali o di scalare una parete di roccia, esistono molte alternative tra cui scegliere, quindi perché rimandare?

4 attività adrenaliniche più una da provare quest’estate all’insegna del divertimento e per godersi momenti unici e indimenticabili

Di attività eccitanti ed emozionanti ne esistono molte, ma se ancora non ne avete provata nessuna, allora sarà meglio partire dai classici:

a) il paracadutismo: conosciuto e praticato in tutta Italia, il lancio con il paracadute è un’esperienza unica nel suo genere. Di base, se si è alle primissime esperienze si salta da circa 4000 metri di altezza legati ad un istruttore. Poi, dopo oltre 2,5 km di caduta libera, sarà proprio l’istruttore ad aprire il paracadute. Il bello ed il brutto quindi è l’assoluta assenza di controllo: la tua vita dipende da lui. Questo ti costringe a fidarti e a lasciar andare tutte le ansie e le paure per quei lunghissimi minuti di volo;

b) il bungee jumping: consiste nel saltare giù da un luogo molto alto, con le caviglie o il busto legati da una corda elastica. È un’esperienza spettacolare e terrificante al tempo stesso;

c) ice climbing: è una forma alternativa alla classica arrampicata su roccia, in cui si usano picozze e ramponi per risalire una cascata ghiacciata. Tra il panorama mozzafiato e l’adrenalina del momento, sarà un’esperienza indimenticabile;

d) canyoning: consiste nello scendere il letto di un torrente lasciandosi scivolare giù, legati con una corda ai compagni di avventura. In questo caso, meglio essere dei buoni nuotatori.

Ecco quindi le 4 attività adrenaliniche più una da provare quest’estate all’insegna del divertimento e per godersi momenti unici e indimenticabili. Ma cosa fare se vogliamo coinvolgere tutta la famiglia figli compresi?

E per i più piccini

Alcune delle attività descritte sono adatte solo per gli adulti, ma ad esempio è possibile fare canyoning anche con i figli.

Tuttavia, se l’intenzione è di trascorrere un week end emozionante in totale sicurezza con i bambini, i parchi avventura saranno perfetti! Ne esistono moltissimi in tutta Italia, e solitamente offrono percorsi di varia difficoltà, per poter accontentare tutti quanti.