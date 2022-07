Il caldo degli ultimi tempi ci sta mettendo a dura prova. Uscire nelle ore più calde è un vero incubo e non sappiamo mai cosa mettere. Indossiamo una camicetta leggera e colorata e dopo qualche passo è subito sudata. Di mettere i pantaloni non se ne parla proprio, se non vogliamo fare una sauna. Per non parlare, poi, dei vestitini più sofisticati che, essendo più elaborati, ci mettono a dura prova.

Insomma, scegliere cosa indossare non è affatto semplice, soprattutto se dobbiamo uscire con gli amici. Un aperitivo in centro o una cena fuori sono occasioni che richiedono un certo stile. Non possiamo presentarci con gli abiti casual che indossiamo tutto il giorno per stare fresche. O meglio, è bene sapere come rendere più eleganti anche capi più sportivi.

Come vestirsi bene in estate e non sudare con questi 2 capi di tendenza abbinabili a tutto

Oggi parleremo proprio di come creare diversi look comodi ma anche raffinati grazie a due capi. I nostri abbinamenti gireranno tutti intorno a loro, ma non c’è da temere. Non sembreremo certo meno sofisticate, anzi, serviranno a valorizzarci. Stiamo parlando di un paio di pantaloni e uno di pantaloncini, entrambi in lino. Scegliamo un tessuto di buona qualità, questo contribuirà a farci sembrare più eleganti.

Per i pantaloni optiamo per un modello flare, perfetti anche in estate. Se scegliamo tessuti di buona fattura sembreranno costosi anche se li abbiamo pagati poco. Questo è solo uno dei trucchi per avere uno stile raffinato spendendo pochissimo ma con la massima resa. Optiamo per i modelli con la fascia in vita e la cerniera sul retro. La forma naturale a campana andrà a valorizzare anche chi ha il torso più corto, sfinando le forme. Indossiamo una bralette o un top corto neutro e sopra una camicia leggera aperta. Oppure una blusa satinata colorata che vada ad esaltare l’abbronzatura. Ai piedi optiamo per sandali bassi oppure con un po’ di tacco, ma meglio se largo e più comodo.

Il pantaloncino di colori più accesi ma dalle tante combinazioni

Anche per i pantaloncini scegliamo lo stesso modello un po’ scampanato. Se abbiamo i fianchi più larghi, optiamo per quelli leggermente ad A. Ideali per chi ha poche forme o un fisico più rettangolare, sono freschissimi. Ok all’abbottonatura frontale, abbiniamo i pantaloni ad una blusa neutra o colorata, con un blazer se l’aria si rinfresca la sera.

Possiamo anche mettere una camicia in lino con le maniche arrotolate, anche per andare in spiaggia. Quindi, ecco come vestirsi bene in estate e non sudare scegliendo i capi giusti da indossare. Per avere stile non bisogna seguire tutte le ultime tendenze che magari non ci donano. Avere uno stile personale raffinato è possibile anche senza abiti costosi e a tutte le età. L’importante è saperli abbinare bene e conoscere la propria fisicità.

Lettura consigliata

Come vestirsi bene a 50 anni seguendo questo stile di tendenza semplice ma elegante e raffinato