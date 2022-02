Avere un bagno pulito e in ordine è un vero piacere ma non sempre è così semplice raggiungere questo obiettivo. Anche il bagno più piccolo nasconde le sue insidie a partire dai rubinetti fino al soffione della doccia o il box in vetro. A questi problemi avevamo fornito qualche suggerimento in merito illustrando come pulire soffione, rubinetti e macchie di calcare sul vetro.

Oggi invece ci focalizziamo sul calcare che, invece, rende il fondo del WC incrostato e ingiallito fino a diventare nero nei casi peggiori. Sebbene le suggestioni potrebbero essere altre, infatti, la causa del fondo incrostato della tazza è proprio il calcare presente nell’acqua.

In più, oltre a vedere come ottenere il fondo del WC incrostato finalmente pulito vedremo anche come igienizzare e profumare a lungo il bagno.

Fondo incrostato e ingiallito

Come detto in precedenza, specialmente nelle città dove l’acqua è più dura, il calcare causa le incrostazioni sul fondo. Quando il calcare si deposita, forma una pellicola sulla quale potrebbero poi proliferare germi e batteri. Quello che serve per scongiurare questo inestetismo della casa è:

400 g di bicarbonato;

300 g sale grosso;

0,5 l di aceto di vino.

La parte più complessa di questa pulizia sarà il tempo di attesa per l’effetto dei prodotti, perché metterla in pratica è semplicissimo. Verseremo prima il sale e poi il bicarbonato e lasceremo agire per tutta la notte.

Fondo del WC incrostato finalmente pulito e bagno profumato a lungo con 2 trucchi geniali

Il giorno successivo dovremo scaldare sul fornello o nel microonde l’aceto di vino bianco senza che questo raggiunga il bollore. A questo punto verseremo gradualmente nel water l’aceto caldo che, a contatto con sale e bicarbonato reagirà immediatamente. Quando la schiuma formata si attenua aggiungiamo ulteriore aceto fino a terminarlo. Una volta versato tutto l’aceto, sfreghiamo il fondo aiutandoci con lo scopino per poi scaricare. Già alla prima applicazione potremmo ottenere un risultato notevole ma per migliorare l’effetto possiamo ripetere anche la sera successiva. Water e tubature ne saranno contenti.

Bagno igienizzato e pulito

Se poi quello che desideriamo è un bagno pulito e profumato a lungo possiamo realizzare una soluzione disinfettante e profumata. Ci serviranno 100 ml di ammorbidente concentrato, 70 ml di alcol e 30 ml di acqua. Mettiamo i liquidi in un contenitore spray e nebulizziamo sulle superfici per pulire e lasciare un ottimo profumo persistente a lungo. Il liquido può essere usato sia sulle piastrelle che sui sanitari in ceramica. Inoltre, se abbiamo un tappetino in bagno, possiamo spruzzare il composto anche su esso per fare in modo che trattenga il profumo.

