Specialmente nelle giornate più fredde non c’è nulla di meglio che tornare a casa e concedersi una doccia bollente. Se però non siamo stati così attenti nelle pulizie potremmo rovinarci questo momento a causa del soffione della doccia incrostato da depositi di calcare. Le stesse incrostazioni di calcare, poi, potrebbero comparire anche sul vetro del box doccia rendendolo opaco e sgradevole alla vista. Per evitare questi inconvenienti ecco come pulire il soffione della doccia più un trucchetto contro le macchie di calcare sul vetro.

Docce perfette

Se non vogliamo ricorrere ai prodotti chimici per la rimozione del calcare ecco alcuni segreti domestici per eliminarlo. Partendo dal soffione della doccia, dovremo smontarlo per poi lasciarlo a bagno in di aceto di mele. Questo rispetto all’aceto bianco risulta meno aggressivo sulle superfici ma altrettanto efficace nello sciogliere il calcare. Dopo circa un’ora in ammollo procederemo alla pulizia dei forellini del soffione con un oggetto che moltissimi hanno in casa. Si tratta degli stuzzicadenti che ci saranno utili per rimuovere definitivamente ogni residuo. Al termine della pulizia riattacchiamo il soffione ed attiviamo il getto dell’acqua per vederlo tornare perfettamente funzionante.

Ecco come pulire il soffione della doccia più un trucchetto contro le macchie di calcare sul vetro

Quando però non abbiamo modo di smontare il soffione dovremo ingegnarci per fare in modo di eliminare il calcare. Questo è possibile con un semplice foglio di carta assorbente imbevuto di aceto, o prodotti specifici contro il calcare. Quando la carta assorbente sarà ben intrisa dovrà essere applicata sul soffione e fissata con un elastico o uno spago. Rimanendo a contatto con il calcare non ci sarà bisogno di smontarlo lasciando che la carta assorbente faccia il suo lavoro. Trascorsa una notte rimuoviamo la carta per poi procedere con la stessa operazione con lo stuzzicadenti. Ecco finalmente che potremo goderci una doccia rilassante.

Macchie sul vetro del box

Quando poi le macchie più ostinate si presentano sui vetri del box doccia esistono varie soluzioni per eliminare il problema. Una delle migliori è certamente l’utilizzo di alcol, largamente impiegato nelle pulizie domestiche. La composizione chimica dell’alcol non lascerà scampo al calcare che sarà sciolto e spazzato via in modo davvero efficace.

Imbeviamo un panno di cotone con alcol per poi passarlo su tutte le superfici macchiate dal calcare. Terminato questo procedimento, possiamo risciacquare con acqua tiepida ed asciugare con un panno in microfibra.

