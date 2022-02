Tutti sappiamo quanto le previsioni dell’oroscopo possano cambiare da un momento all’altro. Per ognuno di noi vi saranno sempre dei periodi felici e momenti più difficili. Sia la gioia che la delusione non dureranno in eterno e faranno spazio a sentimenti diversi.

Le previsioni del mese di marzo ci dicono che un segno che sembrava destinato a passare un 2022 pessimo potrebbe risorgere dalle ceneri e rifarsi ampiamente. Se fino a pochi mesi fa lo sconforto era evidente, ora il morale potrebbe andare a mille per queste fortunatissime persone.

Gennaio deludente, ma febbraio già in crescita per il Toro

L’anno nuovo non aveva lasciato grandi speranze per i nativi del segno del Toro. Nonostante Giove a darci conforto, avere due pianeti come Mercurio e Saturno contro non è mai facile. Gennaio ha fornito molti dubbi e poche certezze e il cammino era in salita. I rapporti sul lavoro erano problematici e si dovevano ponderare attentamente le spese per non finire col conto in rosso. Meglio l’amore, dove Venere dalla nostra parte ci aveva reso particolarmente attivi.

A febbraio abbiamo cominciato finalmente a invertire la rotta e a crescere progressivamente. La nostra mente sta cominciando a riaprirsi, concependo nuove idee e progetti futuri. L’amore dovrebbe portare liete novità, ma la solita stanchezza ci impone comunque cautela. Almeno fino all’arrivo di marzo, dove la svolta inaspettata sembra dietro l’angolo.

Lo credevamo finito ma questo segno zodiacale sbancherà il botteghino e avrà una caterva di denaro e successi personali da marzo

Marzo si preannuncia un mese estremamente positivo per tutti gli appartenenti al segno del Toro. L’umore ritrovato ci renderà simpatici a chiunque e ci donerà coraggio per nuove iniziative. Potremmo fare incontri decisamente piacevoli e rafforzare il rapporto con gli altri e con noi stessi.

Cresceremo molto interiormente e faremo nuove esperienze che ci faranno maturare. Se abbiamo intenzione di investire una piccola somma, questo potrebbe essere il momento perfetto. Il nostro intuito ci potrebbe ripagare con guadagni considerevoli. Con un pizzico di fortuna in più, potremmo addirittura riempire le casse grazie a un versamento inaspettato di qualche conoscente.

Buona anche la salute, dove lo sport in questo mese potrebbe farci sentire in forma e meglio con noi stessi. Insomma, lo credevamo finito ma questo segno zodiacale potrebbe smentire tutti e a breve salire sul podio dei più fortunati.