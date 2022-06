Senza dubbio è arrivato il momento della vacanza estiva. Che sia a luglio, ad agosto o anche a settembre va bene. L’importante è staccare da tutto e tutti per qualche giorno. Concentrarsi su se stessi, rigenerarsi e andare alla scoperta di mete fantastiche nel Mondo.

Per assistere a paesaggi straordinari possiamo prendere un aereo e volare per ore ed ore fino ai Caraibi. Oppure possiamo fare un volo di circa due ore, ma possono anche essere molte meno perché dipende da quale città italiana partiamo, e ritrovarci così in un luogo magico. Se preferiamo restare in Italia, dobbiamo comunque sapere che ci sono moltissime spiagge straordinarie che hanno vinto moltissimi premi come la Bandiera Blu e le Cinque Vele.

Un’isola ricca di storia e bellezza

Un luogo ricco di storia e che ha alle spalle delle narrazioni molto interessanti. La storia racconta che un tempo questo luogo era rifugio di pirati e contrabbandieri, poi sembra che agli inizi del 19esimo secolo divenne il luogo dove venivano allontanati coloro che erano malati di peste e colera.

E da questi racconti capiamo subito che è un luogo quasi nascosto, lontano dal trambusto della città e che vive nella natura selvaggia. Infatti questa isola piccolina, che si trova in mezzo a due altre isole, è rimasta isolata fino agli anni 60 circa.

Fondali bianchi che fanno invidia a quelli dei Caraibi solo in questa meta estiva nel Mare Mediterraneo

Parliamo di Comino, un’isoletta che si trova nel Mare Mediterraneo. Frequentata moltissimo da coloro che amano il mare libero, fare windsurf, fare escursioni e gli sport acquatici in generale.

Comino si trova tra l’Isola di Malta e Gozo, ed è possibile accedervi solo tramite barca. Ovviamente non è possibile arrivare direttamente sull’isola, ma sarà necessario arrivare prima nell’Isola di Malta e poi spostarsi a Comino.

In questa isoletta c’è un luogo assolutamente magico. Uno spazio di mare che sembrerà finto per quanto incantevole.

La Blue Lagoon di Comino

Si tratta della Blue Lagoon, luogo ormai molto famoso dell’isola proprio per la sua naturale e immensa bellezza. Una sabbia bianca mai vista e un mare cristallino che poi entra nelle grotte del posto.

Essendo un luogo visitato e ormai noto, ci sono molti viaggi organizzati che si possono fare con la barca. Se, però, non amiamo i viaggi organizzati, allora possiamo tranquillamente prendere una piccola imbarcazione che ci porterà in questo luogo.

Una località magica con dei fondali bianchi che fanno invidia a quelli dei Caraibi, solo che invece di essere lontana si trova vicino all’Italia.

