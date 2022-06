La frittata è uno dei jolly più comodi e pratici in cucina. Quando abbiamo fretta, o quando non abbiamo voglia di impegnarci troppo in cucina, infatti, le scelte sono 2. Potremo preparare una buonissima torta salata in soli 10 minuti o deliziarci con una strepitosa frittata, come quella che cucineremo oggi.

Con il minimo sforzo creeremo una ricetta sfiziosa, facilmente digeribile e che piacerà a tutti. Per renderla ancora più appetitosa, noi abbiamo deciso di farcirla con del buonissimo formaggio fuso e della pancetta croccante. Per soddisfare tutte le voglie, poi, abbiamo deciso di aggiungerci una delle verdure più buone dell’estate, la bieta.

Ecco cosa ci servirà per preparare la nostra frittata

5 patate medie;

5 uova;

12 g di amido;

100 grammi di cubetti di pancetta;

200 g di formaggio a fette;

150 g di bieta;

Sale e olio fino q.b.

Impossibile resistere a questa frittata appetitosa e profumata, con pancetta croccante, formaggio filante ed erbette sfiziose

La frittata che prepareremo sarà un piatto unico a tutti gli effetti. Oltre a esserci l’uovo, ovviamente, rinforzeremo la sua base con il tubero per eccellenza, la patata.

Iniziamo, quindi, a rompere le uova all’interno di una ciotola e a sbatterle con una forchetta. Nel frattempo, sbucciamo le patate e teniamole da parte, crude. A questo punto dovremo munirci di una grattugia a fori larghi. Grattugiamo, quindi, le patate in una ciotola, poi aggiungiamo dell’acqua fredda e lasciamo il tutto a bagno per qualche minuto. Scoliamole e trasferiamole in una ciotola asciutta.

A questo punto aggiungiamo nella ciotola delle patate anche l’amido e il sale, poi le uova e mischiamo bene il tutto. A parte avremo già cotto le biete in una padella, con uno spicchio d’aglio e un filo d’olio. Tagliamo, quindi, le biete a pezzetti e poi aggiungiamole all’impasto precedente.

Viene già l’acquolina in bocca

In un padellino, poi, facciamo rosolare i cubetti di pancetta. Quando saranno dorati, li aggiungeremo anche questi ultimi al composto.

Mischiamo bene tutti gli ingredienti e scaldiamo una padella con un filo d’olio. Versiamo metà del nostro composto in padella, livellando bene il tutto, copriamo con un coperchio e lasciamo cuocere, girando a metà cottura.

Quando sarà cotta la prima frittata, la metteremo da parte e cuoceremo l’altra metà del composto. Dopo che avremo preparato entrambe le frittate, ne metteremo una in una padella calda.

Al di sopra posizioneremo le fette di formaggio e poi vi appoggeremo al di sopra l’altra frittata. Facciamo scaldare a coperchio chiuso per un paio di minuti e il pranzo sarà servito. Sarà letteralmente impossibile resistere a questa frittata appetitosa e profumata, una vera e propria squisitezza.

Lettura consigliata

Il dolce più rinfrescante e gustoso dell’estate è questa panna cotta al pistacchio più un ingrediente segreto che piace a tantissime persone