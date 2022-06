Se si cerca bene, tutto quello di cui abbiamo bisogno è in Italia. Ci sono luoghi che hanno un mare incantevole e da tutto il Mondo vengono per ammirarlo. Poi abbiamo la montagna, i laghi e le città d’arte. C’è veramente tutto. E alcune nostre località hanno ricevuto anche dei premi per la loro bellezza. Non parliamo delle spiagge Bandiera Blu, ma delle Cinque Vele: altra guida di spiagge meravigliose italiane da vedere.

Sicuramente alcuni luoghi con il tempo sono diventati più frequentati e gettonati. Pensiamo, ad esempio, a Gallipoli che oggi è una sorta di Ibiza. Oppure pensiamo a tante altre mete che anni fa erano meno frequentate e oggi, invece, sono punti di ritrovo di molti. Questo vale per città, località di mare, spiagge e cale segrete.

Ci sono, però, alcuni posti che sono poco frequentati. Dei posti che sono in grado di regalare una calma e una serenità di spirito che serve per rilassarsi. Alcune di questi, poi, non si trovano necessariamente in luoghi sperduti dell’Italia, ma sono vicini a posti che invece sono frequentati. Quindi possiamo vivere un pochino la vita mondana e allo stesso tempo vivere delle esperienze di pace e serenità.

Sembra la Normandia con le sue spiagge larghe e incontaminate, eppure è in Italia a qualche ora da Roma

È uno dei tratti più belli della costa abruzzese, parliamo della riserva naturale Punta Aderci situata nel comune di Vasto. Dalla Capitale dista più o meno qualche ora con la macchina, ma ci si può arrivare anche con il treno.

La sua bellezza straordinaria ci lascerà completamente a bocca aperta. Punta Aderci viene chiamata anche la Piccola Normandia e, se viene definita così, un motivo c’è. La sua immensa distesa di verde, che avanza verso il mare su una scogliera, ricorda proprio i paesaggi della Normandia.

E proprio in questo luogo, dopo una bella passeggiata con i cavalli, sarà possibile ammirare uno dei tramonti più belli dell’Abruzzo. Inoltre, a pochi passi dalla Punta, ovviamente scendendo verso il basso, abbiamo anche la spiaggia. Altro luogo dove potersi rilassare.

Arrivarci non è particolarmente complesso. Se siamo automuniti, allora basterà prendere la macchina e arrivare a destinazione. Qui ci sarà un parcheggio specifico per le auto. Oppure possiamo prendere i mezzi pubblici: treno oppure pullman. E così Punta Aderci sembra la Normandia con le sue spiagge larghe e incontaminate, ma invece si trova in Abruzzo.

