Capita a tutti, prima o poi, di soffrire di flatulenza. Magari non abbiamo digerito, magari abbiamo mangiato qualche cibo particolare o soffriamo di qualche malattia. Molti si vergognano di questo problema. È ben difficile trattenere certi gas! Per fortuna anche in questo caso la natura ci viene in aiuto. Infatti flatulenza e meteorismo non saranno più un problema quando scopriremo questo rimedio naturale fa sparire questo disturbo imbarazzante.

Un rimedio naturale

Ovviamente se il problema raggiunge un certo livello di gravità è importante rivolgersi a un medico. In alcuni casi, però, possiamo prima fare qualche tentativo con facendoci aiutare dalla natura. Sono infatti diversi i rimedi naturali a cui possiamo farci affidamento. Oggi ne analizzeremo uno in particolare. Parliamo infatti della menta piperita. ProiezionidiBorsa ha in passato spiegato come usare la menta contro la nausea.

Anche in questo caso possiamo utilizzare la menta per risolvere questo diverso problema gastrointestinale. La menta è infatti particolarmente indicata, secondo la tradizione, per i problemi del sistema digestivo. Non solo elimina la nausea, ma può anche essere antinfiammatoria e aiuta a ridurre gli spasmi. E, ovviamente, ci aiuta contro la flatulenza! In questo caso, però, sembra che la menta piperita sia la più adatta.

Una semplice preparazione

Flatulenza e meteorismo non saranno più un problema quando scopriremo questo rimedio naturale fa sparire questo disturbo imbarazzante, ma come prepararlo? Fortunatamente possiamo assumere la menta piperita semplicemente sotto forma di tisana. Il gusto fresco di questo tipo di menta è inoltre adatto anche alla stagione calda.

In inverno possiamo preparare tisane calde da consumare magari davanti al caminetto. D’estate possiamo invece preparare la tisana con largo anticipo. Dopodiché possiamo lasciarla raffreddare. Per ottenere una bibita fresca possiamo anche conservarla in frigo e o servirla con un po’ di ghiaccio. Per ottenere buoni risultati, secondo la tradizione, dobbiamo bere un paio di tazze al giorno per qualche giorno.