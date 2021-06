Ognuno di noi mostrerà delle capacità in alcune situazioni, e si troverà invece completamente impreparato e incapace in altre. Ed è normale che sia così, d’altronde nessuno può essere esperto in qualsiasi ambito della vita. Proprio per questo motivo non ci si deve mai vergognare di chiedere, di fare domande, e di essere curiosi. Perché sarà l’unica opportunità che avremo di imparare, e di diventare migliori anche nelle cose che non sappiamo fare.

Un trucco prezioso

Con le quarantene che abbiamo trascorso e dunque con l’impossibilità di svolgere diverse attività all’aperto, in molti quest’anno hanno sviluppato la passione per il giardinaggio. Essendo stata per tanti la prima volta, questi si sono scoperti completamente inesperti. In questi casi è importante innanzitutto informarsi sui trucchi del mestiere e poi, aggiungiamo noi, aspettare a buttare qualsiasi strumento non si utilizzi più in casa. Perché in molti casi, come in quello di cui parleremo, potremmo utilizzarli per curare e proteggere l’orto. Infatti chi butta gli occhiali vecchi si starà mordendo la lingua perché si rivelano preziosissimi per la crescita delle piante nell’orto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Ottimi protettori

Non potremo credere a quanti oggetti e scarti si possono sfruttare per la cura dell’orto. In un articolo precedente abbiamo parlato dell’acqua di cottura ad esempio, oggi invece raccontiamo il fantastico potere di un occhiale da vista. Ed infatti chi butta gli occhiali vecchi si starà mordendo la lingua perché si rivelano preziosissimi per la crescita delle piante nell’orto. Del resto sono sempre di più le persone che, astutamente, decidono di appendere un paio di occhiali da vista ormai inutilizzato sopra l’orto. Lo fanno facendo partire una corda dal soffitto, o da una superficie in grado di sorreggerla. A quel punto legano gli occhiali all’altro capo, lasciandoli dunque penzolare a circa un metro dalle piante.

Il motivo di questo gesto è tanto semplice quanto straordinario. Gli occhiali infatti, penzolando, andranno a riflettere i raggi solari, spargendo luce in ogni angolo. Come molti sapranno, gli uccelli non sopportano i riflessi dei raggi, e decideranno quindi di stare alla larga dal nostro orto. Ed infatti gli occhiali sono usati proprio come dissuasori visivi contro rondini, piccioni e qualsiasi altra specie volante infastidita dal sole. Prima di liberarcene dunque, consigliamo vivamente di tentare ad usarli con questo scopo, i risultati saranno immediati e straordinari.