Fioriture perenni da primavera all’autunno per chi coltiva questi bulbi da fiore secondo 10 regole d’oro

Sono tantissime le pianti dalle fioriture spettacolari, ma che richiedono poche cure. Tra i fiori di maggio possiamo trovare orchidee, piante grasse, il glicine, i narcisi o le rose. Tutti hanno in comune meravigliosi colori e profumi inebrianti.

Un altro fiore d’indiscussa bellezza è una pianta perenne che porta il nome di dalia. Dalla bellezza paragonabile a begonie, camelie o crisantemi, la dalia è una pianta che ha bisogno di poche cure. I suoi segreti di coltivazione non sono tantissimi, ma conoscerli tutti farà veramente la differenza.

Come coltivare le dalie in terra o in vaso con pochi preziosi consigli

Il primo suggerimento è di posizionare le dalie lungo bordure, in aiuole e, persino in cassette. In tutti questi casi, è preferibile interrarle a una profondità di 30 centimetri e garantendo alle piantine una larghezza di 20 centimetri. Fino a metà maggio è possibile procedere con l’impianto, praticando delle buche a circa 10 o 15 centimetri di profondità. Interrare il colletto circa 5 centimetri sotto il livello del terreno.

Per quanto riguarda le distanze, il consiglio è di seguire queste regole di distanziamento:

distanziare le piante più alte di almeno 80 o 120 centimetri;

lasciare tra i 50 e gli 80 centimetri per le piante di media altezza;

per le dalie nane saranno sufficienti solo 30 centimetri di distanziamento.

La preparazione del terreno

Se la preparazione del terreno è un’attività che riguarda tipicamente l’autunno, la concimazione avviene in primavera. Quindi, lavorare superficialmente il terreno e aggiungere un buon concime. Per mantenere le piante perfettamente dritte è consigliabile usare dei tutori alti circa un metro già al momento dell’impianto. A luglio, sarà possibile aggiungerne eventualmente degli altri. È importantissimo sfoltire i germogli di dalia quando avranno raggiunto un’altezza di circa 10 centimetri. Bisognerà lasciare solo quelli che appaiono più forti e vigorosi. La cimatura dei germogli, invece, dovrà avvenire una volta raggiunta l’altezza di circa 20 centimetri.

Come avere fioriture perenni da primavera all’autunno per chi coltiva questi bulbi da fiore secondo 10 regole d’oro

In primavera ed estate bisognerà aumentare le irrigazioni delle dalie, avendo cura di mantenere il terriccio umido anche in profondità. Per le concimazioni estive, meglio non abbondare con l’azoto. L’impiego di grandi quantità d’azoto farebbe crescere le foglie folte, ma renderebbe i tuberi più sensibili ai marciumi. Bisognerà anche rimuovere i capolini appassiti, per favorire l’apertura di nuovi. Il risultato, allora, saranno fioriture perenni da primavera all’autunno per chi coltiva le dalie seguendo questi consigli.

