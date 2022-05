Le frittate rientrano sicuramente tra gli ingredienti salva cena, da servire come antipasto o come secondo piatto. Le uova rendono questo piatto completo e basta aggiungere i propri ingredienti preferiti per renderlo anche sfizioso. Può trattarsi delle zucchine, degli asparagi, della provola, della salsiccia o dei piselli.

Di certo, la frittata si presta bene ad accompagnare grigliate di carne, insalate e altre verdure come peperoni o zucchine. Ma come preparare una buonissima frittata senza usare uno degli ingredienti base di questa ricetta?

Si tratta del formaggio, che qualcuno sostituirebbe con ingredienti di vario tipo. Possiamo rendere sfiziosa una frittata senza formaggio usando, ad esempio pangrattato e menta.

Oppure, possiamo ricorrere al latte per ottenere la stessa cremosità rilasciata da questo latticino. Certamente, sono tanti i modi di rendere la frittata alta, morbida e gustosa e l’unico limite che possiamo incontrare è solo la fantasia.

Ingredienti per questa variante light

4 uova;

erbette cotte quanto bastano;

un porro;

olio d’oliva quanto basta;

3 cucchiai di crusca d’avena;

sale alle erbe.

Cosa mettere nella frittata per renderla leggera e sfiziosa anche senza formaggio con questa ricetta semplice e veloce

Immaginare una frittata senza formaggio riesce davvero difficile. È proprio questo l’ingrediente che rende cremosa e golosissima la frittata sotto ai denti. Per preparare questa variante bisognerà iniziare lessando le erbette da campo che abbiamo a disposizione.

Può trattarsi di spinaci, bietole, cicoria o un mix di erbe fresche e quelle che abbiamo a disposizione in congelatore e surgelate. Basterà svuotare, insomma, frigorifero o dispensa e usare quello che si ha a disposizione. E qualcuno potrebbe anche osare preparandola comodamente in forno.

I passaggi fondamentali della ricetta

Moltissimi si chiedono cosa mettere nella frittata per renderla leggera senza l’aggiunta di formaggio o altri ingredienti come pangrattato o latte. Basterà far soffriggere il porro tagliato finemente in padella con olio d’oliva.

Nel mentre, bisognerà sbattere le uova con il sale alle erbe e aggiungere la crusca d’avena. Aggiungere anche le erbette e mescolare accuratamente.

Versare l’impasto nella padella di cottura del porro, coprire con il coperchio e cuocere a fuoco dolce per 2 o 3 minuti. Quindi, girare la frittata e cuocere per lo stesso tempo. Servire la frittata ancora calda, una volta ultimata la cottura.

