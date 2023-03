Fiori da balcone: le 3 piante più belle del momento, facili da coltivare e resistenti per l’esterno

Come allestire balconi e terrazzini di casa, in vista della stagione primaverile? Ecco le 3 varietà di fiori più belle del periodo. Scopriamole insieme

È tempo di primavera! Nell’aria volteggiano profumi di fiori e piante in piena crescita. È giunto, dunque, anche il momento di abbandonare il grigiore dell’inverno per far spazio ai colori sgargianti di fiori e piante primaverili, splendenti come non mai!

Per allestire i vasi che abbiamo sul nostro balconcino di casa, sarà necessario procurarsi delle piante che fioriscono a marzo e che si presentino anche resistenti e rigogliose per poter vivere tranquillamente anche negli spazi più soleggiati o ventilati. D’altronde, ogni pianta ha bisogno del suo habitat ideale ed è per questo che è opportuno informarsi bene sulle caratteristiche dei vegetali che intendiamo acquistare. Ad esempio, le piante cosiddette “da ufficio” avranno bisogno di alcune attenzioni, magari diverse da altre varietà che si adattano in altri lunghi.

In molti stanno scegliendo le orchidee anche per gli ambienti esterni e non solo per quelli interni. Ed anche in questo caso, però, c’è bisogno di conoscere qualche piccolo segreto per farle crescere al meglio. Quest’oggi, invece, ci occuperemo di 3 bellissimi fiori da balcone.

La Gerbera: una pianta sempre perfetto

La Gerbera è una pianta erbacea perenne, piuttosto facile da coltivare in vaso. A questa pianta appartengono più di 70 diverse varietà. La più comune è la Gerbera jamensonii, conosciuta anche con il nome di Margherita del Transvaaal. Le gerbere sono amatissime grazie anche ai petali colorati che vanno dal giallo, al rosso, al fuxia, all’arancio. Per coltivare al meglio le gerbere, che amano il sole, la temperatura esterna ideale sarebbe quella che va dai 18 ai 23 gradi.

Per far crescere al meglio le piante si consiglia di utilizzare un terreno leggero, tendenzialmente acido. Un mix di torba, terra e sabbia è importantissimo per creare una base ideale.

Fiori da balcone: la Saxifraga e la Gazania sono perfette per creare un tappeto colorato

Appartenente alla famigilia delle Saxifragaceae, questa pianta si distribuisce a forma di piccola rosetta con delle foglie dalle dimensioni minute. Il loro colore è un verde molto chiaro ed il loro spessore è notevole. La Saxifraga ha un portamento tappezzante, dunque è perfetta per realizzare una distesa di fiori colorati.

Infine, la Gazania, una pianta perenne originaria dell’Africa. Si caratterizza per i suoi fusti erbacei carnosi, alti da 15 a 30 cm e ricoperti da peluria. Anche in questo caso, dei fiori che sembrano delle bellissime margherite colorate rendono questa pianta una vera ricchezza per decorare gli ambienti.