3 piante da ufficio per abbellire il luogo di lavoro senza fatica e senza spendere troppi soldi

Un luogo di lavoro verde e accogliente favorirà la concentrazione ma anche la produttività. Perché abbiamo scritto verde? Perché anche le piante possono aiutarci a rendere più bello il luogo dove passiamo la maggior parte della nostra giornata.

Sono tanti i professionisti che si chiedono come arredare in maniera cool uno studio. Dallo studio di architetti a quello di avvocati, passando per i commercialisti, sono molte le idee che possono trasformarsi in realtà. Si cercherà di capire in che modo suddividere uno studio in modo che professionisti e collaboratori riescano a lavorare in un luogo bello ma anche funzionale. La funzionalità, infatti, è fondamentale per riuscire ad ottenere il meglio dal proprio ufficio. Si capirà anche quali sono le piante migliori da sistemare in studio per fare bella figura anche con i clienti.

3 piante da ufficio per abbellire il luogo di lavoro

Tra le piante più belle da sistemare in ufficio troviamo il ficus benjamin, le orchidee ma anche il papiro. Il ficus è una pianta molto resistente e scenografica perfetta per l’ufficio. Se in un luogo con temperatura ideale, tenderà a crescere molto nel corso degli anni. Sarà solo importante ricordarsi di annaffiarla di tanto in tanto, ottimo una volta alla settimana.

La posizione ideale è lontana dai raggi diretti del sole ma luminosa per favorirne la crescita. Si dovrebbe anche, poi, fare attenzione ad eventuali correnti d’aria che potrebbero danneggiare la pianta. In primavera ed estate, poi, si potrà anche procedere con concimazioni utilizzando prodotti adatti.

Orchidee

La seconda pianta perfetta per l’ufficio è l’orchidea. Posta vicino ad una finestra e con pochissime cure saprà donare fioriture strabilianti. Importante ricordarsi, anche in questo caso, di annaffiare l’orchidea di tanto in tanto. Oltre a ciò, sistemarla in un luogo luminoso ma lontano dai raggi diretti del sole e dalla corrente. Una pianta perfetta per abbellire senza fatica uno studio o un ufficio.

Papiro

Questa terza pianta è particolarmente insolita. Si sta scrivendo del papiro originario dell’Egitto. Una pianta molto bella che cresce bene in zone umide e paludose. Come ricreare l’ambiente ideale di un papiro all’interno dell’ufficio? Niente di più semplice. Scegliere un angolo luminoso ma lontano dai raggi diretti del sole dove sistemare il papiro.

Si dovrà scegliere un vaso non forato alla base, dal momento che l’acqua non dovrà mai mancare. Il terriccio dovrà essere un mix di pomice e ghiaia per limitare il rischio di marciume radicale. Quindi, ecco 3 piante da ufficio per abbellire il luogo di lavoro e renderlo davvero accogliente.